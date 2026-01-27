На победу вдохновляет женщина: Ксения Алферова о роли в «Золотом дубле»

Ксения Алферова о роли в фильме «Золотом дубле»: на победу вдохновляет женщина

Спортивная драма «Золотой дубль» — это история прежде всего о спорте, но в ней слишком мало сказано о любви. А именно эта сила вдохновляет человека на рекорды, победы и достижения. В этом уверена актриса Ксения Алферова, которая вместе с мужем Егором Бероевым сыграла в картине. Они воплотили на экране легендарного футболиста и тренера Никиту Симоняна и его супругу Людмилу.

«Моя роль здесь достаточно скромная в этом фильме. Вернее, она была больше, но она как-то уменьшилась, но это не важно… Я надеюсь, что Валерий (Саарян), продюсер, снимет продолжение. Потому что история любви Симоняна и Людмилы — это то, что всем нам очень нужно», — сказала Алферова.

По мнению актрисы, отношения реальных Симоняна и его избранницы, о которых лишь поверхностно говорится в фильме, это пример верности, взаимного уважения и самых искренних чувств.

«На все эти победы вдохновляла его она. И он любил ее безмерно, и после ее смерти ему было очень тяжело, он с ее урной, с прахом разговаривал по утрам и по вечерам… Ее заслуга в этой исторической победе, Людмилы, она колоссальная», — уверена артистка.

Как отметила Ксения Алферова, Симонян понимал, что именно благодаря любимой женщине он наполняется энергией и берет все новые высоты. Редкий мужчина так ценит свою спутницу. Кроме того, в семье тренера царила не только любовь, но и взаимное уважение. Они были личностями, но вместе, заботились в первую очередь друг о друге, а не каждый о себе. И сегодня, когда обоих уже нет в живых, остаются примером для новых поколений.

