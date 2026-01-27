Звезда «Дикого ангела» Факундо Арана расстался с супругой после 19 лет отношений

Факундо Арана расстался с супругой спустя 19 лет отношений

Звезда «Дикого ангела» Факундо Арана официально расстался с супругой, моделью Марией Сусини. Их союз продержался 19 лет. Об этом сообщило издание El Сordillerano.

Артист прервал молчание в личной беседе с журналистом Анхелем де Брито. Он признался, что их брак столкнулся с серьезным продолжительным кризисом. Несмотря на фактическое прекращение совместной жизни, которое длится уже около года, Арана сохраняет надежду на восстановление семьи.

«Если это зависит от меня, и я собираюсь это сделать, я хочу восстановить пару», — заявил он.

Разрыв не был внезапным решением. По словам актера, ситуация накалялась постепенно, сопровождаясь несколькими периодами кризиса и эмоционального износа.

Де Брито отметил, что еще во время прошлых интервью ощущалось некое напряжение, так как Факундо старательно избегал вопросов о супруге и детях. Актер выразил удивление тем, что информацию о расставании удавалось скрывать от прессы так долго.

При этом Арана подчеркнул, что в плане родительских обязанностей у них нет конфликтов, и семья остается в приоритете. Когда новость начала просачиваться в СМИ, актер предложил Сусини выпустить официальное совместное заявление. Однако она отказалась, заявив, что не заинтересована в публичных объяснениях.

Экс-супруги продолжают находиться в Мар-дель-Плата, где проводят время с детьми.

История любви Факундо и Марии началась в 2007 году. Спустя год у них родилась дочь Индия, а в 2009 году семья пополнилась двойняшками — сыновьями Яко и Моро.

Официально свои узы влюбленные скрепили лишь в 2012 году, уже будучи многодетными родителями.

В мае 2024 года актер публично объявил, что борется с раком кожи — карциномами в ранней стадии. Он периодически проходит удаление пораженных участков в клинике. Арана призывал к профилактике и ранней диагностике.

