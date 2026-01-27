Российские военные заблокировали в зоне СВО район с 800 боевиками ВСУ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Территория размером четыре на шесть километров находится под контролем группировки войск «Запад».

ВС РФ заблокировала украинских боевиков

Фото: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES

Российские военные группировки войск «Запад» заблокировали район, в котором находятся до 800 украинских боевиков. Об этом в ходе инспектирования данной группировки сообщил начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов.

«В целом в блокированном районе, а это участок местности размером четыре на шесть километров, остается до 800 человек военнослужащих украинских подразделений», — уточнил военачальник.

Также Герасимов сообщил, что российская группировка войск «Днепр» освободила Купянск-Узловой и Новояковлевку в зоне СВО. Российские подразделения проверяют и зачищают городские кварталы. А военнослужащие «Южной» группировки войск продвигаются в направлении Славянска и освободили населенные пункты Бондарное, Закотное и Привольное.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что боевики «Азова»* сдались в плен российским военным под Димитровом (украинское название — Мирноград. — Прим. ред.). Пять украинских групп оказались в окружении. Четыре из них уничтожили российские военные, а пятая, возглавляемая темнокожим наемником Даниэлем, сдалась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — запрещенное в РФ украинское националистическое формирование, признано террористической организацией.

