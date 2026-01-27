Российская армия освободила Купянск-Узловой и Новояковлевку в зоне СВО

Группировка российских войск «Днепр» освободила Купянск-Узловой и Новояковлевку в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 27 января сообщил глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Запад».

«Освобожден Купянск-Узловой. Осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе», — заявил он.

Также Герасимов заслушал доклады военных о выполнении боевых задач. Так, войска «Южной» группировки войск активно продвигаются на запад в направлении Славянска, освободили Бондарное, Закотное и Привольное.

Группировка войск «Восток» наступает в восточной части Запорожской области и создает полосу безопасности в Днепропетровской области. В январе на этом направлении освободили четыре населенных пункта.

Глава Генштаба также отметил успехи российских военных, сделал ряд распоряжений и вручил награды наиболее отличившимся.

Как ранее писал 5-tv.ru, 15 января Герасимов сообщил, что российские войска за первую половину января освободили восемь населенных пунктов и взяли под контроль более чем 300 квадратных километров территории.

