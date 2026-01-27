Спортивный папа: к выходу в прокат готовится фильм о легенде отечественного футбола Никите Симоняне

Через два дня на большие экраны выходит пронзительная спортивная драма «Золотой дубль». Это картина о легендарном футболисте и тренере. Никита Симонян — один из тех, кто привел нашу сборную к олимпийскому золоту 1956 года и навсегда вписал свое имя в историю отечественного спорта.

В Москве уже состоялась светская премьера фильма. Одним из первых зрителей стал корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Спартаковские шарфы, футболки как на стадионе и целый зал поклонников. Когда о тебе снимают кино — это ли не признание заслуг, а когда кино еще такое, что дух захватывает.

«Золотой дубль» — это спортивная драма о человеке, который в футболе поистине великая фигура. Никита Симонян — легенда московского «Спартака», спортивный папа для многих прославленных футболистов, которые не могли не прийти на этот кинопоказ.

«Я на самом деле сынок Никиты Палыча. Он меня когда-то за руку взял, привел в „Спартак“, через три года сделал лучшим футболистом страны», — отметил совесткий футболист, заслуженный мастер спорта России, тренер, спортивный обозреватель Евгений Ловчев.

Но этот фильм не про «Спартак». Создатели картины сознательно выбрали один из самых трудных и вместе с тем ярких периодов в жизни Никиты Симоняна — его тяжелый уход с поста главного тренера столичного красно-белого клуба в средненький ереванский «Арарат». Однако под руководством Симоняна «Арарат, команда, которая звезд с неба не хватала, сумела за один год выиграть чемпионат страны, а затем и завоевать кубок. Говоря по-футбольному, сделать «золотой дубль».

«Вот такой вояж у него был в Ереван, и сразу успех. Хотелось показать, как же это произошло», — объяснил автор сценария фильма «Золотой дубль» Эдуард Аянян.

Никита Симонян не дожил до премьеры фильма о себе всего несколько месяцев, а пока был здоров, в свои 98, даже на расстоянии контролировал процесс на съемочной площадке. Егор Бероев, актер, который воплотил Симоняна-тренера на большом экране, консультировался со звездой спорта, с его родными.

«Когда мы заходим на историю матча, нам надо снять футбол, а это вообще отдельная технология. Даже оператор, который снимал футбол, был другой человек, он даже из Америки приехал, Федор Ляс», — рассказал исполнитель роли Никиты Симоняна в фильме «Золотой дубль» Егор Бероев.

К премьерному показу «Золотого дубля» в манеже академии «Спартака» встретились те, кто помнит заветы Никиты Симоняна, и для кого фильм про него нечто большее, чем просто кино.

«Я очень люблю спортивные истории, которые сейчас переносятся на экран. И когда это сделано про легенду, это всегда очень интересно», — объяснил бывший голкипер ФК «Спартак» и сборной России по футболу Руслан Нигматуллин.

Символично, что в матче памяти Никиты Симоняна встретились сборные легенд Советского Союза с легендами «Спартака». Никита Павлович был не просто лучшим бомбардиром в истории красно-белого клуба, но и вместе со сборной Советского Союза брал золото Олимпиады 1956 года, и навсегда вписал свое имя в летопись мирового футбола.

Во время премьеры эмоции зрителей менялись несколько раз: смех, слезы, аплодисменты. Но, пожалуй, самые честные впечатления — от родных Никиты Симоняна.

«Самые трогательные были, конечно, последние кадры хроники, они заставили немножко поплакать. А так фильм очень понравился, для папы было важно показать правдивость истории, чтобы она вдохновляла», — подчеркнула Виктория Симонян, дочь Никиты Симоняна.

Каким был Никита Симонян? Об этом, а еще о футбольном чуде и воле к победе можно будет узнать в кинотеатрах. В широкий прокат спортивная драма «Золотой дубль» выйдет уже в четверг, 29 января.

