Розовая, морская или обычная: какая соль на самом деле безопаснее для здоровья

Daily Mail: самой полезной для здоровья является йодированная соль

«Собрана у подножия Гималаев», «содержит десятки микроэлементов», «почти лечебная» — звучит красиво, почти как реклама суперфуда. Но на деле речь идет всего лишь о розовой гималайской соли, которая часто стоит в три раза дороже обычной.

Рынок соли за последние годы раздулся до невероятных масштабов: ароматизированная, копченая, черная лава — какой только нет. Каждая обещает либо особый вкус, либо пользу для здоровья. Но есть один нюанс: основа любой соли — это обычный хлорид натрия. Цвет, форма и цена этого не меняют, уточняет Daily Mail.

Зачем нам вообще нужна соль

Без соли организму никуда. Натрий помогает удерживать жидкость, а еще нужен для работы мышц и нервов. Проблема начинается тогда, когда соли становится слишком много.

Избыток натрия задерживает воду в организме, увеличивает объем крови и поднимает давление. А повышенное давление — штука коварная: многие живут с ним годами и даже не догадываются. Не зря его называют «тихим убийцей».

Часть натрия мы получаем естественным образом — из овощей, фруктов, молочных продуктов, рыбы и мяса. Но основная опасность — добавленная соль. Рекомендованная норма — около одной чайной ложки в день. На практике большинство людей съедает почти в полтора раза больше. И дело вовсе не в солонке на столе.

Около 75% соли мы получаем из привычных продуктов: хлеба, сыра, соусов, колбас и готовых блюд. Причем часто они даже не кажутся солеными на вкус.

Есть ли польза в гималайской соли

Коротко — почти нет. Да, в розовой соли действительно есть магний, калий и железо. Но в таких микроскопических количествах, что для реальной пользы пришлось бы съедать по шесть чайных ложек в день. А это уже прямой путь к проблемам со здоровьем.

К тому же «натуральность» — тоже миф. Любая соль проходит обработку: ее добывают, промывают, сушат, дробят. Так что разницы тут немного.

Йод — главный плюс обычной соли

Вот где поваренная соль выигрывает, так это в йоде. Йод нужен для работы щитовидной железы, а с ним у многих людей сейчас дефицит.

Раньше основным источником йода было молоко, но его стали пить заметно меньше, да и самого йода в нем стало меньше. Поэтому отказ от йодированной соли в пользу модных вариантов может сыграть злую шутку.

Хорошая новость — даже половины чайной ложки йодированной соли в день хватает, чтобы покрыть потребность организма.

Соляные хлопья

Интересный лайфхак: соль крупными хлопьями или кристаллами кажется солонее. За счет большой поверхности вкус ощущается ярче, и в итоге соли требуется меньше.

Соль с пониженным натрием

Есть еще один вариант — соль с пониженным содержанием натрия. В ней часть обычной соли заменяют на калий.

Плюс калия в том, что он помогает организму избавляться от лишнего натрия и мягко снижает давление. Исследования показывают: у людей, которые перешли на такую соль, риск инсульта и смерти был заметно ниже.

Но важно помнить: она подходит не всем. Людям с заболеваниями почек и тем, кто принимает определенные лекарства, лучше сначала посоветоваться с врачом.

Как есть меньше соли

Самый простой способ — чаще готовить дома. Травы, специи, чеснок, лимонный сок, уксус, ферментированные продукты отлично добавляют вкус без лишней соли.

И приятный бонус: вкусовые рецепторы привыкают к менее соленой еде всего за пару недель. Потом возвращаться к старым привычкам уже не хочется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.