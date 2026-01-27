«Жена вроде как решила»: Стас Пьеха рассказал о будущем сына

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Певец не собирается ругать наследника за прогулы, так как сам часто не посещал занятия.

Какие отношения у Стаса Пьехи с сыном

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Стас Пьеха рассказал, что его сын может стать музыкантом

Певец Стас Пьеха рассказал, что его бывшая супруга решила судьбу их сына Петра. В будущем мальчик, возможно, пойдет по стопам отца и станет музыкантом. Этим артист поделился в разговоре с kp.ru.

«Жена вроде как решила, что будет (музыкантом. — Прим. ред.). Ну, посмотрим», — рассказал исполнитель.

По словам Пьехи, он не собирается ругать сына за возможные прогулы и считает, что главное — это прикладные знания и умение сосредоточиться на действительно важных вещах. Артист подчеркнул, что строгий контроль и формальное посещение всех занятий не всегда идут на пользу.

Говоря о собственном опыте, певец признался, что в юности сам часто прогуливал пары. Пьеха окончил эстрадно-джазовое отделение училища имени Гнесиных. Однако отметил, что учился «скорее в удовольствие». Он рассказал, что регулярно посещал вокал и сольфеджио. При этом, певец редко ходил на общеобразовательные предметы, не видя в них практической ценности.

Пьеха также вспомнил выпускной экзамен по роялю, к которому готовился в сжатые сроки. Несмотря на опасения, комиссия высоко оценила его исполнение.

Артист добавил, что рано начал работать — выступал в музыкальных коллективах и пел в ресторанах. Он совмещал учебу с концертной деятельностью.

Сын Стаса Пьехи Петр родился в браке с моделью и диджеем Натальей Горчаковой. После расставания в 2016 году бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Мальчику сейчас 11 лет. И он живет с матерью под Санкт-Петербургом, хорошо учится и иногда выступает на концертах отца.

