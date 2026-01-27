Названа причина пожара с четырьмя погибшими в Балашихе

Причиной пожара с четырьмя погибшими в хостеле в Балашихе стал костер

По предварительной версии, пожар в хостеле в подмосковной Балашихе начался из-за костра в доме. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Согласно полученной информации, электричество в хостеле было отключено за неуплату, из-за чего постояльцы разожгли огонь прямо в помещении.

Известно, что все четверо погибших — граждане Кубы. Среди пострадавших — 15-летний подросток, его госпитализировали. Точное число пострадавших устанавливают.

Также собеседник рассказал, что владелец мсгоревшего дома живет в Лондоне.

Пожар в здании начался 27 января в микрорайоне Салтыковка. Звонок в экстренные службы поступил 04:40 по московскому времени.

После ликвидации возгорания обнаружили тела двух женщин и двух мужчин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей (по части 3 статьи 109 УК РФ). Следователи и криминалисты осмотрели дом и назначили необходимые экспертизы.

