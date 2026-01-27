Названа причина пожара с четырьмя погибшими в Балашихе
В доме отключили электричество за неуплату.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Причиной пожара с четырьмя погибшими в хостеле в Балашихе стал костер
По предварительной версии, пожар в хостеле в подмосковной Балашихе начался из-за костра в доме. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Согласно полученной информации, электричество в хостеле было отключено за неуплату, из-за чего постояльцы разожгли огонь прямо в помещении.
Известно, что все четверо погибших — граждане Кубы. Среди пострадавших — 15-летний подросток, его госпитализировали. Точное число пострадавших устанавливают.
Также собеседник рассказал, что владелец мсгоревшего дома живет в Лондоне.
Пожар в здании начался 27 января в микрорайоне Салтыковка. Звонок в экстренные службы поступил 04:40 по московскому времени.
После ликвидации возгорания обнаружили тела двух женщин и двух мужчин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей (по части 3 статьи 109 УК РФ). Следователи и криминалисты осмотрели дом и назначили необходимые экспертизы.
Ранее 5-tv.ru писал про пожар на крыше одной из башен элитного ЖК «Остров» в Мневниковской пойме на западе Москвы. По предварительной информации, причиной возгорания стала разгерметизация пропанового баллона, который использовали во время монтажных работ на кровле.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
92%
Нашли ошибку?