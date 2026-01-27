Названа причина пожара с четырьмя погибшими в Балашихе

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 68 0

В доме отключили электричество за неуплату.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Причиной пожара с четырьмя погибшими в хостеле в Балашихе стал костер

По предварительной версии, пожар в хостеле в подмосковной Балашихе начался из-за костра в доме. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Согласно полученной информации, электричество в хостеле было отключено за неуплату, из-за чего постояльцы разожгли огонь прямо в помещении.

Известно, что все четверо погибших — граждане Кубы. Среди пострадавших — 15-летний подросток, его госпитализировали. Точное число пострадавших устанавливают.

Также собеседник рассказал, что владелец мсгоревшего дома живет в Лондоне.

Пожар в здании начался 27 января в микрорайоне Салтыковка. Звонок в экстренные службы поступил 04:40 по московскому времени.

После ликвидации возгорания обнаружили тела двух женщин и двух мужчин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей (по части 3 статьи 109 УК РФ). Следователи и криминалисты осмотрели дом и назначили необходимые экспертизы.

Ранее 5-tv.ru писал про пожар на крыше одной из башен элитного ЖК «Остров» в Мневниковской пойме на западе Москвы. По предварительной информации, причиной возгорания стала разгерметизация пропанового баллона, который использовали во время монтажных работ на кровле. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:34
Интерпол намерен объявить в розыск Тимура Миндича
12:26
Названа причина смерти экс-главного тренера сборной России по футболу Игнатьева
12:18
Евросоюз ввел новые ограничения против российских дипломатов
12:13
Умер художественный руководитель Капеллы Санкт-Петербурга Владислав Чернушенко
12:11
Космонавта Олега Платонова встретили в Звездном городке
12:02
Спортивный папа: к выходу в прокат готовится фильм о легенде отечественного футбола Никите Симоняне

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Концерты отменяются, билеты возвращаются: что происходит с гастролями Долиной
Помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева умерла в 38 лет
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026