Пожар произошел на крыше одной из башен элитного ЖК «Остров» в Москве

Пожар произошел на крыше одной из башен элитного ЖК «Остров» в Мневниковской пойме на западе Москвы. Кадры публикует 5-tv.ru.

По предварительной информации, причиной возгорания стала разгерметизация пропанового баллона, который использовался рабочими во время монтажных работ на кровле. Инцидент был зафиксирован на видео. На опубликованных кадрах видно облако дыма, поднимающееся с крыши высотного здания.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. На место незамедлительно выехали экстренные службы для оценки обстановки и устранения возможных последствий.

