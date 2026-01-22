Пожар произошел на крыше одной из башен элитного ЖК «Остров» в Москве

|
Элина Битюцкая
ЧП случилось на улице Нижние Мневники во время монтажных работ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Пожар произошел на крыше одной из башен элитного ЖК «Остров» в Мневниковской пойме на западе Москвы. Кадры публикует 5-tv.ru.

По предварительной информации, причиной возгорания стала разгерметизация пропанового баллона, который использовался рабочими во время монтажных работ на кровле. Инцидент был зафиксирован на видео. На опубликованных кадрах видно облако дыма, поднимающееся с крыши высотного здания.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. На место незамедлительно выехали экстренные службы для оценки обстановки и устранения возможных последствий.

