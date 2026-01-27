Муж актрисы Ванессы Хадженс раскрыл пол их двоих детей

Муж актрисы Ванессы Хадженс: у нас есть и сын, и дочь

Муж актрисы Ванессы Хадженс, бейсболист Коул Такер, неожиданно поделился подробностями о совместных детях, тем самым нарушив многолетнее молчание семьи. Во время участия в подкасте Baseball Isn’t Boring спортсмен рассказал, что у них с Хадженс двое детей разного пола. Об этом пишет People.

«У нас есть и сын, и дочь», — сообщил Такер, уточнив, что первым в семье появился мальчик, а позже на свет родилась девочка.

Для поклонников пары это стало редким откровением: Ванесса и Коул сознательно избегали публичности, когда речь заходила о семье. Их брак также долгое время оставался вне внимания публики — супруги тайно поженились в Мексике в начале декабря 2023 года. До этого они почти год не афишировали свои отношения, впервые показав совместные фотографии лишь в феврале 2021-го.

История знакомства пары тоже выбивается из привычных голливудских сценариев. Хадженс и Такер встретились во время онлайн-сеанса медитации в Zoom, после чего спортсмен решился написать актрисе в соцсетях. Позднее Ванесса называла эту встречу «лучшей современной историей любви», вспоминая ее в эфире телешоу The View.

Первым ребенком супруги стали родителями летом 2024 года, а в декабре 2025-го в семье произошло второе пополнение. Несмотря на растущий интерес публики, имена детей и другие детали их жизни звездная пара по-прежнему предпочитает держать в тайне.

