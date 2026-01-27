«Это не про меня»: Эмбер Херд после развода с Джонни Деппом назвала себя жертвой

Эмбер Херд после развода с Джонни Деппом назвала себя жертвой

Актриса Эмбер Херд вновь заговорила о последствиях громкого развода со звездой Голливуда Джонни Деппом. Откровенное заявление она сделала на кинофестивале Sundance. Поводом стала премьера документального фильма «Замалчивание», который сама актриса называет личной исповедью. Слова Херд приводит издание Variety.

Актриса настаивает на том, что воспринимает случившееся не как частный конфликт между бывшими супругами, а как столкновение с «влиятельными системами», которые, по ее убеждению, стремятся подавить и наказать женщин, решившихся говорить вслух. Актриса подчеркивает, что ее история — лишь один из примеров того, как подобные механизмы могут работать против человека.

В центре фильма и ее размышлений — проигранный судебный процесс по делу о клевете. Изначально суд обязал Херд выплатить Деппу десять миллионов долларов, однако позже сумма была значительно уменьшена в рамках мирового соглашения. Актриса считает, что этот вердикт стал тревожным сигналом для всех, кто пытается защищать свои права публично.

«Это не про меня. Я лишилась способности говорить. Я тут не для того, чтобы рассказывать свою историю. Я больше не хочу использовать свой голос. Вот в чем проблема», — заявила она.

Развод Херд и Деппа был оформлен в начале 2017 года, а спустя несколько лет судебное противостояние привело к резкому изменению их карьерных траекторий. Депп после победы в суде начал постепенно возвращаться в индустрию, тогда как Херд столкнулась с фактической изоляцией в Голливуде: она потеряла роль в продолжении фильма «Аквамен», а новые предложения почти перестали поступать. Позже актриса переехала в Испанию и на длительное время отказалась от публичных комментариев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.