Возвращение легенды: Пьер Ришар вновь снялся в комедии

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Знаменитый французский актер представил новую трогательную киноленту после длительного творческого затишья.

Где снимался Пьер Ришар

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пьер Ришар снялся в комедии с медведем после трехлетней паузы

В начале 2026 года в кинотеатрах России стартовал показ фильма «Человек, который видел медведя, который видел человека», главную роль в котором исполнил 91-летний актер Пьер Ришар.

Новая работа прославленного артиста представляет собой лирическую комедийную притчу, затрагивающую вопросы памяти, жизненного пути и преемственности поколений. Сюжет вращается вокруг эксцентричного пожилого героя, который делится с окружающими невероятными воспоминаниями о своей встрече с диким зверем.

Через этот рассказ автор картины предлагает зрителю поразмышлять о тонкой грани между реальностью и фантазией. Кинокритики, уже оценившие игру мастера, подчеркивают, что, несмотря на солидный возраст, актер не утратил своей знаменитой пластичности и фирменного обаяния, которое десятилетиями покоряет публику по всему миру.

Данный проект стал первой крупной работой Пьера Ришара в кинематографе за последние три года. В предыдущий раз поклонники могли наслаждаться его талантом в историческом полотне «Жанна Дюбарри», где он предстал в образе герцога де Ришелье. Эта драма была удостоена чести открывать программу престижного Каннского кинофестиваля. Возвращение мэтра в жанр комедии стало значимым событием для мирового проката, подтверждая статус Ришара как живой легенды французского кино.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:51
Ближе к катастрофе: ученые вновь перевели стрелки «Часов Судного дня»
18:43
Деградация: Патриарх Кирилл рассказал об опасности использования ИИ подрастающим поколением
18:27
Возвращение легенды: Пьер Ришар вновь снялся в комедии
18:20
Дороже и дольше: как снегопад в Москве повлиял на работу такси
18:10
Nike запускает волну увольнений в попытке вернуть лидерство на рынке
18:00
Без слез не взглянешь: лучшие фильмы о блокаде Ленинграда

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Тайна песни: чьи имена произносят «Иванушки International» в своем знаменитом хите «Кукла»
Подросток заманил 13-летнюю девочку на свидание в отель, где ее использовали как секс-рабыню
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026