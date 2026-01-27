Возвращение легенды: Пьер Ришар вновь снялся в комедии

Пьер Ришар снялся в комедии с медведем после трехлетней паузы

В начале 2026 года в кинотеатрах России стартовал показ фильма «Человек, который видел медведя, который видел человека», главную роль в котором исполнил 91-летний актер Пьер Ришар.

Новая работа прославленного артиста представляет собой лирическую комедийную притчу, затрагивающую вопросы памяти, жизненного пути и преемственности поколений. Сюжет вращается вокруг эксцентричного пожилого героя, который делится с окружающими невероятными воспоминаниями о своей встрече с диким зверем.

Через этот рассказ автор картины предлагает зрителю поразмышлять о тонкой грани между реальностью и фантазией. Кинокритики, уже оценившие игру мастера, подчеркивают, что, несмотря на солидный возраст, актер не утратил своей знаменитой пластичности и фирменного обаяния, которое десятилетиями покоряет публику по всему миру.

Данный проект стал первой крупной работой Пьера Ришара в кинематографе за последние три года. В предыдущий раз поклонники могли наслаждаться его талантом в историческом полотне «Жанна Дюбарри», где он предстал в образе герцога де Ришелье. Эта драма была удостоена чести открывать программу престижного Каннского кинофестиваля. Возвращение мэтра в жанр комедии стало значимым событием для мирового проката, подтверждая статус Ришара как живой легенды французского кино.

