«Лицо нашей страны»: Ляйсан Утяшева об уважении к киноиндустрии и образах

Ляйсан Утяшева: образы на кинофестивалях должны показывать не формы, а уважение

Образы на кинофестивалях должны демонстрировать не формы, а уважение к индустрии. Таким мнением поделилась с корреспондентом 5-tv.ru телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева на церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля.

«Мне кажется, что да, это такое уважение к кино, это лицо нашей страны. И хотелось бы на красных дорожках увидеть какие-то вдохновляющие образы», — отметила гимнастка.

Сама Утяшева, как всегда, выглядела бесподобно. Она предстала на красной дорожке в длинном черном платье, идеально подчеркивавшем ее точеную фигуру.

Телеведущая поступила крайне разумно: она выбрала не просто эффектный, но и теплый наряд. Платье максимально закрывало тело, к тому же, оно было вязаным. Поэтому Ляйсан была единственной, кто не замерз.

«Морозы не страшны», — смеясь, добавила она.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, актриса Екатерина Волкова раскритиковала блогера Алину Ян за провокационный образ на ММКФ. Она отметила, что для подобных мероприятий к выбору наряда важно подходить с умом, а не из желания «хайпануть». Звезда «Ворониных» посоветовала блогеру в таком чрезмерно откровенном наряде выйти на Тверскую.

Экс-участница «Дома-2» Алина Ян появилась на красной дорожке в специфическом золотистом корсете, имитирующего формы обнаженного тела, кружевных колготках с трусами с завышенной талией.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.