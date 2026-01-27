Мужчина изнасиловал 66-летнюю пенсионерку и положил ее в ванну с феном

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

Осужденный заявляет, что полиция подбросила его ДНК на место преступления.

В США мужчина изнасиловал 66-летнюю пенсионерку

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

People: мужчина изнасиловал 66-летнюю пенсионерку и положил ее в ванну с феном

В США осужденный за жестокое убийство 66-летней женщины мужчина требует пересмотра дела, обвиняя полицию в подтасовке улик. Об этом сообщает People.

Мужчина, которому сейчас исполнилось 50 лет, был признан виновным еще в 2001 году в убийстве и сексуальном насилии. Трагедия произошла в городе Литтл-Комптон в 1999 году.

Тело жертвы было обнаружено в ванне ее собственного дома. Женщина была избита и изнасилована, а в воду был помещен включенный в сеть фен. Злоумышленник входил в состав бригады, которая ремонтировала жилье пенсионерки.

В ходе недавних слушаний в суде защита заявила о неэффективности работы предыдущего адвоката и сокрытии важной информации во время первого процесса. Мужчина настаивает на наличии у него алиби на момент совершения преступления и указывает на то, что найденные в доме отпечатки пальцев не принадлежали ему. Он заявляет, что полиция подбросила его ДНК на место преступления.

Ранее, в 2017 году, Верховный суд штата признал его право на проведение доказательных слушаний после того, как его предыдущее ходатайство было отклонено без рассмотрения. В свою очередь, офис генерального прокурора штата выразил уверенность, что претензии осужденного будут признаны необоснованными. Так как он пытается оспорить факты, уже подтвержденные присяжными.

Погибшая была уважаемым членом местного сообщества, работала в теплице и состояла в садовом клубе. На церемонию прощания с ней в свое время пришли более 300 жителей Литтл-Комптона.

Сейчас мужчина продолжает отбывать пожизненный срок без права на досрочное освобождение в исправительном учреждении. Суд обязал обе стороны подготовить письменные аргументы для дальнейшего изучения дела этой весной. Несмотря на уверенность прокуратуры в справедливости приговора, юридический процесс по оспариванию вердикта 25-летней давности продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:18
Российский ученый Иван Ремизов решил 190-летнюю математическую задачу
17:10
Тайна песни: чьи имена произносят «Иванушки International» в своем знаменитом хите «Кукла»
17:00
Граммики, берклен и дуранда: особый словарь блокадного Ленинграда
16:59
Индия и Евросоюз подписали «историческое торговое соглашение»
16:53
«Вот чем это закончилось»: беременная Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске
16:46
Брухунова поразила поклонников смелым пляжным образом

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Подросток заманил 13-летнюю девочку на свидание в отель, где ее использовали как секс-рабыню
В бокалах кипяток, на тарелках — хлеб: как отмечали праздники в блокаду Ленинграда
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026