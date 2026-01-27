People: мужчина изнасиловал 66-летнюю пенсионерку и положил ее в ванну с феном

В США осужденный за жестокое убийство 66-летней женщины мужчина требует пересмотра дела, обвиняя полицию в подтасовке улик. Об этом сообщает People.

Мужчина, которому сейчас исполнилось 50 лет, был признан виновным еще в 2001 году в убийстве и сексуальном насилии. Трагедия произошла в городе Литтл-Комптон в 1999 году.

Тело жертвы было обнаружено в ванне ее собственного дома. Женщина была избита и изнасилована, а в воду был помещен включенный в сеть фен. Злоумышленник входил в состав бригады, которая ремонтировала жилье пенсионерки.

В ходе недавних слушаний в суде защита заявила о неэффективности работы предыдущего адвоката и сокрытии важной информации во время первого процесса. Мужчина настаивает на наличии у него алиби на момент совершения преступления и указывает на то, что найденные в доме отпечатки пальцев не принадлежали ему. Он заявляет, что полиция подбросила его ДНК на место преступления.

Ранее, в 2017 году, Верховный суд штата признал его право на проведение доказательных слушаний после того, как его предыдущее ходатайство было отклонено без рассмотрения. В свою очередь, офис генерального прокурора штата выразил уверенность, что претензии осужденного будут признаны необоснованными. Так как он пытается оспорить факты, уже подтвержденные присяжными.

Погибшая была уважаемым членом местного сообщества, работала в теплице и состояла в садовом клубе. На церемонию прощания с ней в свое время пришли более 300 жителей Литтл-Комптона.

Сейчас мужчина продолжает отбывать пожизненный срок без права на досрочное освобождение в исправительном учреждении. Суд обязал обе стороны подготовить письменные аргументы для дальнейшего изучения дела этой весной. Несмотря на уверенность прокуратуры в справедливости приговора, юридический процесс по оспариванию вердикта 25-летней давности продолжается.

