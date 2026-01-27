«Чудовищные преступления»: Путин призвал не забывать ужасы Освенцима

Путин: чудовищные преступления Освенцима не будут забыты

Россия всегда будет помнить преступления, совершенные в Освенциме. Об этом в обращении к гостям и участниками мемориальной церемонии, посвященной годовщине освобождения концлагеря, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы никогда не забудем об этих чудовищных преступлениях, конец которым положила советская Красная армия. Преклоняемся перед героизмом ее бойцов и командиров, спасших еврейский и другие народы от уничтожения», — написал российский лидер.

Он отметил, что мы чтим всех, кто помогал бороться с врагом во имя Великой Победы, прошел тяжелейшие испытания и не покорился.

Международный день памяти жертв Холокоста, отмечающийся в 27 января, когда был освобожден Освенцим. Эта дата — напоминание о страданиях миллионов людей разных национальностей: евреев, цыган, русских и представителей других народов, которые попадали в лагеря в ходе карательных акций и безжалостных этнических чисток, подчеркнул Путин.

Президент также выразил надежду на то, что памятные мероприятия, проводимые в этот день, будут усиливать противостояние ксенофобии, русофобии и антисемитизму, а также всем попыткам возрождения этой человеконенавистнической идеологии. Кроме того, чествование памяти жертв и героев Освенцема должно закладывать гуманистические и патриотические идеалы молодому поколению.

