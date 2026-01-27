Пан или пропал: Меган Маркл и принц Гарри спасают карьеру в Голливуде новым проектом

Radar Online: Меган и Гарри спасают карьеру в Голливуде новым проектом

Герцоги Сассекские решились на отчаянный шаг ради восстановления своей репутации в шоу-бизнесе после череды провалов. Меган Маркл и принц Гарри планируют выпустить на стриминговом сервисе Netflix романтическую комедию «Свадебное свидание». Об этом сообщает Radar Online.

По словам инсайдеров, фильм будет основан на популярном романе Жасмин Гиллори. Сценарий напишет Трейси Оливер, известная по успешной картине «Улетные девочки». Источник издания утверждает, что для Меган это критический момент.

Проще говоря, это должно сработать, иначе Меган придется вернуться к самому началу, и это еще мягко сказано. Маркл якобы испытывает серьезное давление из-за неудач прошлых инициатив, включая закрытие ее подкаста «Архетипы» и низкие рейтинги лайфстайл-шоу.

Инсайдеры сообщают, что герцогиня публично сохраняет оптимизм, но в частном порядке крайне обеспокоена своим будущим в индустрии. В октябре их контракт с Netflix на 100 миллионов долларов был пересмотрен в более невыгодную для Меган и Гарри сторону.

Если комедия окажется успешной, Маркл надеется реализовать проект своей мечты — откровенный биографический фильм об их отношениях с Гарри. По словам источника, «она знает, что королевская семья будет в ярости, но, похоже, ее не пугает возможная негативная реакция». Меган уверена, что новый фильм сможет изменить общественное мнение в их пользу и принести значительный доход.

