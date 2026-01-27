Юлию Тимошенко заочно обвинили в РФ в распространении фейков о российской армии

Дарья Орлова
С 2024 года Тимошенко объявлена в международный розыск.

В чем обвиняется Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко заочно обвиняется в распространении фейков о российской армии

Лидера партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлию Тимошенко в России заочно обвинили в распространении фейков о российской армии, сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что с 2024 года Тимошенко объявлена в международный розыск, а в декабре 2025-го — заочно арестована в России.

Ранее стало известно, что в Верховной раде Украины нарастает напряжение: сразу несколько депутатов заявили, что оказались в поле зрения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). По словам парламентариев, информация о возможных подозрениях стала для них неожиданностью и вызвала резкую реакцию внутри политических фракций.

Наиболее жестко на происходящее отреагировала Тимошенко, которую источники называют ключевой фигурой в этих расследованиях. Она настаивает, что действия НАБУ не имеют отношения к борьбе с коррупцией и носят откровенно политический характер. По ее версии, силовые и антикоррупционные структуры пытаются оказать давление на парламент из-за отказа поддерживать ряд законопроектов, которые она считает вредными для страны.

