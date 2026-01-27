Тайна песни: чьи имена произносят «Иванушки International» в своем знаменитом хите «Кукла»

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Видео на эту композицию во многом стало пророческим.

История песни «Кукла» «Иванушек International»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Имена, звучащие в песне «Кукла» «Иванушек International», солисты выбрали сами

Имена в известной песне «Кукла» группы «Иванушки International» скрывают личные истории солистов коллектива. Об этом музыканты рассказали в интервью программе «Хит Сториз» на телеканале МУЗ-ТВ. В выпуске, который выйдет 31 января, можно узнать об испытаниях, через которые артистам пришлось пройти во время съемок «кукольного» клипа, а также — о чем на самом деле эта совсем не детская композиция.

По словам солистов коллектива, история этого хита — особенная. Не в последнюю очередь потому, что имена, которые упоминаются в треке, скрывают личные истории исполнителей. Стихи написал поэт Александр Шаганов, но имена для «кукол» придумывали сами «Иванушки» прямо во время записи, стоя у микрофона.

«Писали, придумывали, чтобы рифмовалось, и чтобы не обидеть бывшую подружку или будущую жену. Я подумал: «Мне надо, чтобы было имя Саша, потому что тогда я дружил с девочкой по имени Александра. Мы с ней расстались, и я хотел ей такой респект сделать», — вспоминал один из солистов коллектива Андрей Григорьев-Апполонов.

Клип на «Куклу» тоже получился особенным. Ведь это единственное видео группы, в которой снялись четыре участника коллектива. В ролике можно увидеть бессменных солистов «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова и Кирилла Андреева. Также «Кукла» стала последним клипом группы с певцом Игорем Сориным, который был частью первого состава коллектива.

Снялся в этом видео и музыкант Олег Яковлев, будущий член коллектива. Он выступал с «Иванушками» с 1998 по 2013 год.

Интересно, что режиссер клипа не разрешил Сорину петь в кадре, так как через видеоряд хотел показать поклонникам группы, что один из солистов покидает ее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Григорьева-Аполлонова после концерта пыталась соблазнить фанатка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:18
Российский ученый Иван Ремизов решил 190-летнюю математическую задачу
17:10
Тайна песни: чьи имена произносят «Иванушки International» в своем знаменитом хите «Кукла»
17:00
Граммики, берклен и дуранда: особый словарь блокадного Ленинграда
16:59
Индия и Евросоюз подписали «историческое торговое соглашение»
16:53
«Вот чем это закончилось»: беременная Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске
16:46
Брухунова поразила поклонников смелым пляжным образом

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Подросток заманил 13-летнюю девочку на свидание в отель, где ее использовали как секс-рабыню
В бокалах кипяток, на тарелках — хлеб: как отмечали праздники в блокаду Ленинграда
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026