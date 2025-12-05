«Едем к тебе»: Григорьев-Апполонов о домогательствах фанатки

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив

Артист был уверен, что поклонница подошла, чтобы сфотографироваться.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Григорьева-Апполонова после концерта пыталась соблазнить фанатка

Солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова домогалась поклонница. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сообщил сам артист во время пресс-подхода на новогодней дискотеке «ТАНЦЫ! ЕЛКА! МУЗ-ТВ!»

Он вспомнил историю, которая произошла недавно. После концерта фанатка начала делать певцу непристойные предложения и не принимала отказа.

«Выходит женщина и говорит: «Ну все, едем к тебе!» Я говорю: «Зачем?» «Ну как зачем? Заниматься сексом!» — рассказал музыкант.

Он понял, что его собеседница «немного не в себе», и попытался осторожно с ней попрощаться. Но поклонница оказалась настойчивой и смогла даже забраться к Григорьеву-Апполонову в автомобиль. Там она продолжила склонять певца к физической близости.

Изначально, солист «Иванушек» подпустил ее к себе, так как думал, что она просто хочет сделать несколько фотографий. А в итоге пришлось звать на помощь охрану, которая озабоченную поклонницу «еле оттащила», вспоминал исполнитель.

«Я реально испугался. Она была такая агрессивная. Она была так уверена, что мы с ней поедем „чикаться“. Я прям офигел!» — признавался артист.

Он уверен, что за 30 лет существования музыкального коллектива не встречал подобного напора. Григорьев-Апполонов даже пошутил, заявив, что обычно это он ухаживает за прекрасным полом, а тут его попытались соблазнить.

