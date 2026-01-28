Со стабильностью и без виз: россиянам открыли паломнические маршруты в Мьянму

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

Эксперты считают, что смягчение режима въезда и улучшение обстановки могут оживить турпоток.

россиянам открыли паломнические маршруты в Мьянму

Фото: www.globallookpress.com/BAO

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россиянам открыли паломнические маршруты в Мьянму

Между Россией и Мьянмой начал действовать безвизовый режим, что расширило возможности для поездок российских туристов, в том числе с паломническими целями. Как рассказали URA.RU представители туротрасли и эксперты, интерес к этому направлению ранее сдерживался внутренним конфликтом в стране.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, на данный момент поток туристов в Мьянму остается незначительным, но потенциал у направления высокий. Он отметил, что страна обладает выраженной буддийской идентичностью, и это делает ее особенно привлекательной для российских паломников. Улучшение внутренней обстановки, по его оценке, в сочетании с отменой виз способно увеличить число поездок на 10-15%.

Эксперт подчеркнул, что основная цель поездок россиян в Мьянму — именно паломничество, несмотря на ограниченное количество религиозных объектов.

«И не удивительно, ведь это страна, в которой более 90% населения считают себя буддистами», — отметил Барзыкин.

Среди наиболее известных святынь эксперт назвал пагоду Шведагон в Янгоне, храм Дамаянджи в Багане и монастырь Таунг-Калат, расположенный на вершине горы Поупа в регионе Мандалай.

Наряду с религиозным туризмом часть путешественников рассматривает Мьянму и как направление для отдыха и познавательных поездок. Туристов могут заинтересовать водные прогулки, велосипедные маршруты, а также экскурсии к озеру Инле, в пещеру Пиндайя и на мост Убэйн.

Политолог-востоковед Елена Супонина, комментируя ситуацию URA.RU, отметила, что после обострения в 2021 году власти Мьянмы постепенно восстановили контроль почти над всей территорией страны. По ее словам, это существенно снижает риски для иностранных гостей. Она добавила, что мягкий климат и природные ландшафты делают страну привлекательной для туристов.

Самым комфортным для поездок считается период с ноября по февраль, когда температура держится в пределах 20-25 градусов тепла. В марте жара может достигать 30-40 градусов тепла.

Супонина также допустила, что безвизовый режим может способствовать укреплению экономических связей между Россией и Мьянмой. По ее словам, товарооборот между странами пока остается сравнительно небольшим, однако, согласно последним данным, его рост уже составил около 40%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:50
Богомолов ответил на критику его назначения в Школу-студию МХАТ
0:25
Константин Богомолов встретился с педагогами Школы-студии МХАТ
0:06
Со стабильностью и без виз: россиянам открыли паломнические маршруты в Мьянму
23:45
Собянин назвал самые популярные кружки и секции для детей
23:25
Столичные бизнесмены подготовили бесплатные мероприятия в рамках «Зимы в Москве»
23:04
Собянин: утверждена архитектурная концепция новой станции метро «Достоевская»

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Смертельный спуск: 14-летний лыжник сорвался со склона на глазах у отца
Мужчина изнасиловал 66-летнюю пенсионерку и положил ее в ванну с феном
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026