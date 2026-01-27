Российский ученый Иван Ремизов решил 190-летнюю математическую задачу

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 19 0

Его универсальная формула поможет описать основополагающие процессы в природе.

Российский ученый Иван Ремизов решил математическую загадку

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский ученый из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Иван Ремизов решил одну из «вечных» задач математики, которую не могли разгадать на протяжении 190 лет. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

«Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений», — сказано в сообщении пресс-службы НИУ ВШЭ.

Он вывел универсальную формулу для решения дифференциальных уравнений, с помощью которых можно описать основополагающие процессы в природе. Работа Ремизова опубликована во Владикавказском математическом журнале.

Достижение российского ученого в корне меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики.

Как отметил сам Ремизов, искомое решение уравнения можно представить как огромную картину, которую сложно рассматривать целиком. Его теорема как раз помогает увидеть процессы в виде множества небольших кадров.

«Проще говоря, вместо того, чтобы гадать, как выглядит картина, теорема позволяет восстановить облик, быстро прокручивая „киноленту“ ее создания», — сказал ученый, подробнее объяснение его теоремы приводятся на сайте НИУ ВШЭ.

«Безнадежно неразрешимая»

В 1834 году французский математик Жозеф Лиувилль заявил, что решение такого уравнения невозможно выразить через его коэффициенты, используя при этом привычный набор действий. Например, сложение и вычитание или же логарифмы, синус, косинус и интегралы.

Тогда ученые пришли к выводу, что не существует общей формулы для решения таких уравнений, и задачу эту посчитали «безнадежно неразрешимой».

Однако Ремизов решил расширить набор инструментов, не став таким образом опровергать мнение Лиувилля. Так, к привычным математическим действиям он добавил еще одно — нахождение предела последовательности.

Ранее 5-tv.ru писал, что математики поставили точку в спорах о жизни в симуляции. Международная команда исследователей выяснила, может ли наша реальность быть создана искусственным интеллектом или компьютерным кодом. Необычный сигнал заставил ученых задуматься о существовании параллельной Вселенной. Об этом пишет издание Planet Today.

Команда специалистов из Университета Китайской академии наук предложила собственную трактовку произошедшего. По их мнению, речь может идти о вибрациях, возникших после слияния черных дыр в другой реальности. Эти колебания, как полагают ученые, могли пройти сквозь червоточину и достичь нашего мира, где были зафиксированы приборами как короткий, но мощный космический импульс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:18
Российский ученый Иван Ремизов решил 190-летнюю математическую задачу
17:10
Тайна песни: чьи имена произносят «Иванушки International» в своем знаменитом хите «Кукла»
17:00
Граммики, берклен и дуранда: особый словарь блокадного Ленинграда
16:59
Индия и Евросоюз подписали «историческое торговое соглашение»
16:53
«Вот чем это закончилось»: беременная Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске
16:46
Брухунова поразила поклонников смелым пляжным образом

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Подросток заманил 13-летнюю девочку на свидание в отель, где ее использовали как секс-рабыню
В бокалах кипяток, на тарелках — хлеб: как отмечали праздники в блокаду Ленинграда
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026