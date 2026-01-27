Российский ученый Иван Ремизов решил 190-летнюю математическую задачу

Российский ученый из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Иван Ремизов решил одну из «вечных» задач математики, которую не могли разгадать на протяжении 190 лет. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

«Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений», — сказано в сообщении пресс-службы НИУ ВШЭ.

Он вывел универсальную формулу для решения дифференциальных уравнений, с помощью которых можно описать основополагающие процессы в природе. Работа Ремизова опубликована во Владикавказском математическом журнале.

Достижение российского ученого в корне меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики.

Как отметил сам Ремизов, искомое решение уравнения можно представить как огромную картину, которую сложно рассматривать целиком. Его теорема как раз помогает увидеть процессы в виде множества небольших кадров.

«Проще говоря, вместо того, чтобы гадать, как выглядит картина, теорема позволяет восстановить облик, быстро прокручивая „киноленту“ ее создания», — сказал ученый, подробнее объяснение его теоремы приводятся на сайте НИУ ВШЭ.

«Безнадежно неразрешимая»

В 1834 году французский математик Жозеф Лиувилль заявил, что решение такого уравнения невозможно выразить через его коэффициенты, используя при этом привычный набор действий. Например, сложение и вычитание или же логарифмы, синус, косинус и интегралы.

Тогда ученые пришли к выводу, что не существует общей формулы для решения таких уравнений, и задачу эту посчитали «безнадежно неразрешимой».

Однако Ремизов решил расширить набор инструментов, не став таким образом опровергать мнение Лиувилля. Так, к привычным математическим действиям он добавил еще одно — нахождение предела последовательности.

