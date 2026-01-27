Как бы ни пытались отменить русскую культуру на Западе, все попытки провалились. Большие мировые сцены ставят наши произведения на своих подмостках. Так, в Париже в прямом смысле отгремела премьера оперы «Евгений Онегин». Причем постановка в исполнении британца Рэйфа Файнса звучала на русском языке. Корреспондент «Известий» Екатерина Хамова продолжит.

Пока на сцене политической очередная драма, Брюссель полностью перекрывает российский газ, на сцене театральной — громкая премьера. Эксклюзивные кадры: в Париже — опера «Евгений Онегин» на языке оригинала. С классическим сюжетом без навязанной толерантности. Четко по Пушкину.

В отличие от политиков, рядовые европейцы тянутся к российской культуре. Билеты на «Онегина» раскупили в первые часы. Парижане практически дрались, чтобы отдать более 200 евро за русскую классику. Съемочной группе они потом рассказали: оно того однозначно стоило:

— Исполнение было очень эмоциональным, и я действительно сильно это прочувствовал, так что для меня это был прекрасный опыт. Кроме того, постановка была замечательной.

— Мне очень нравится русский язык, я считаю его очень красивым. Мой парень, который здесь со мной, тоже изучает русский язык. Я никогда раньше не слышала оперу на русском, и то, что будут субтитры, — это отлично.

— Музыка — это искусство, и я не понимаю, почему нужно бойкотировать композитора, который жил очень давно, из-за современных политических причин. Это просто цензура искусства, и это большая потеря.

Режиссер — известный голливудский актер, британец Рэйф Файнс. До «Онегина» оперы он не ставил. Выбор произведения для дебюта не случаен. В конце 1990-х Файнс сам исполнял главную роль в экранизации поэмы Пушкина. Он давно увлекается российской культурой и даже говорит по-русски.

Постановка во многом манифест: в культуре нет места для вражды. Яркий тому пример — актерская команда. Ленского играет уроженец Украины Богдан Волков. Татьяной стала армянка Рузан Манташян. В главной роли — солист Михайловского театра Борис Пинхасович. В эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал об атмосфере за кулисами.

«Это часть нашей профессии. Мы работаем в интернациональной команде, где собираются артисты, певцы, музыканты разных национальностей. И это прекрасно. Одним словом скажу, потому что…замечательно», — подчеркнул исполнитель роли Евгения Онегина в Парижской национальной опере Борис Пинхасович.

Про работу с Рэйфом Файнсом Онегин, точнее Пинхасович, говорит: тот понимает российскую культуру так, будто сам родился в нашей стране.

«Как человек безмерно чувствительный, как англичане говорят, sensitive, я думаю, это тот пласт величайшего мирового наследия, который очень важен для него. И он отчасти, может быть, не в полной мере, не будучи русским человеком по рождению, он считывает этот наш особый уникальный код», — сказал Пинхасович.

К русской классике в этом году обратились и в Италии. Театральный сезон Ла Скалы открыла опера «Леди Макбет Мценского уезда». Режиссер, кстати, тоже россиянин — Василий Бархатов. Трансляции оперы по итальянским каналам били рекорды по рейтингам. Рецензии исключительно позитивные.

А в Париже прямо посреди улицы исполняли музыку Чайковского. А на акции протеста в Вероне звучали арии Абдразакова и даже российский гимн. И такие митинги уже не редкость.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.