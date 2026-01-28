«Мне, походу, больше зашло»: Макаров увез дочь в Великий Устюг без Кудрявцевой

Макаров увез дочь в Великий Устюг без Кудрявцевой

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой Игорь Макаров устроил для своей дочери Маши зимнее путешествие в Великий Устюг. Хоккеист рассказал, ради чего решил поехать с ребенком без супруги, и поделился впечатлениями от поездки. Об этом как раз и сообщило издание 7Дней.ru.

Для Маши поездка на родину Деда Мороза стала особенной — девочка впервые в жизни ехала на поезде. Макаров активно публиковал кадры путешествия в социальных сетях, показывая, как они проводят время вместе.

Среди размещенных снимков — фотография отца и дочери у теремка, оформленного в стиле мультфильма «Маша и Медведь». Также Макаров выложил видео из резиденции Деда Мороза, где проходило представление для детей. На этих кадрах Маша выглядела задумчивой и немного грустной, что сразу заметили подписчики.

Комментируя поездку, хоккеист коротко подвел итог.

«Мне, походу, больше зашло», — написал Макаров.

Лера Кудрявцева в поездке участия не принимала, от визита к Деду Морозу она отказалась по личным причинам. Между тем поклонники обсуждают, как телеведущая решилась отпустить дочь с отцом в другой город на фоне ее прежних откровений о сложностях в семье.

Менее года назад Кудрявцева признавалась, что переживает непростой период из-за проблем супруга с алкоголем и даже задумывалась о разводе. Однако, несмотря на это, она дала Макарову еще один шанс.

