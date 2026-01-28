«Мне, походу, больше зашло»: Макаров увез дочь в Великий Устюг без Кудрявцевой

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 47 0

Хоккеист показал семейную поездку и реакцию шестилетней Маши на встречу с Дедом Морозом.

Макаров увез дочь в Великий Устюг без Кудрявцевой

Фото: Instagram*/igor_makarov25

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Макаров увез дочь в Великий Устюг без Кудрявцевой

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой Игорь Макаров устроил для своей дочери Маши зимнее путешествие в Великий Устюг. Хоккеист рассказал, ради чего решил поехать с ребенком без супруги, и поделился впечатлениями от поездки. Об этом как раз и сообщило издание 7Дней.ru.

Для Маши поездка на родину Деда Мороза стала особенной — девочка впервые в жизни ехала на поезде. Макаров активно публиковал кадры путешествия в социальных сетях, показывая, как они проводят время вместе.

Среди размещенных снимков — фотография отца и дочери у теремка, оформленного в стиле мультфильма «Маша и Медведь». Также Макаров выложил видео из резиденции Деда Мороза, где проходило представление для детей. На этих кадрах Маша выглядела задумчивой и немного грустной, что сразу заметили подписчики.

Комментируя поездку, хоккеист коротко подвел итог.

«Мне, походу, больше зашло», — написал Макаров.

Лера Кудрявцева в поездке участия не принимала, от визита к Деду Морозу она отказалась по личным причинам. Между тем поклонники обсуждают, как телеведущая решилась отпустить дочь с отцом в другой город на фоне ее прежних откровений о сложностях в семье.

Менее года назад Кудрявцева признавалась, что переживает непростой период из-за проблем супруга с алкоголем и даже задумывалась о разводе. Однако, несмотря на это, она дала Макарову еще один шанс.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:30
«Я плачу каждый день»: зять запретил Екатерине Волковой видеть дочь и внуков
3:15
«Мне, походу, больше зашло»: Макаров увез дочь в Великий Устюг без Кудрявцевой
3:00
Константин Богомолов назвал Игоря Золотовицкого образцовым руководителем
2:45
«Готова стать мамой»: Бородина заговорила о пополнении в семье с Сердюковым
2:30
Богомолов заявил о невозможности представить мир без русской культуры
2:20
В Белом доме повесили фото Трампа и Путина после саммита на Аляске

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
«Цифры страшные»: депутат Рады о массовом отъезде молодежи с Украины
Пистолет из игрушечного магазина довел пенсионера до скамьи подсудимых
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026