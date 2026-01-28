Избитая до потери памяти модель Тартанова пошла на мировую с экс-бойфрендом

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив

Анжелика пропала в ноябре. Только три недели спустя близкие обнаружили ее в реанимации в тяжелом состоянии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Модель Анжелика Тартанова, которую в ноябре прошлого года жестоко избил бывший бойфренд, 40-летний Дмитрий Кузьмин, приняла мировое соглашение. Как рассказал 5-tv.ru адвокат Олег Середа, мужчина теперь помогает пострадавшей восстановить здоровье. Анжелика постепенно поправляется, специалистами ей назначена соответствующая терапия.

О какой компенсации идет речь, как Кузьмин участвует в лечении, представитель женщины не уточнил.

«Согласовано мировое. Виновник начал оказывать помощь непосредственно потерпевшей», — сообщил Середа.

Прежде стало известно, что защита 33-летней Тартановой подала апелляционную жалобу на решение суда заключить Кузьмина под домашний арест. В ходе разбирательств выяснилось, что сожитель регулярно поднимал на женщину руку и контролировал каждый ее шаг, и в итоге это вылилось в смертельно опасную ситуацию.

Суд в Москве отправил тирана под домашний арест, сотрудники Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В начале декабря прошлого года Тартанову обнаружили в отделении реанимации одной из столичных клиник в ужасающем состоянии. К тому моменту близкие и родные разыскивали модель уже почти три недели.

У Анжелики были диагностированы многочисленные гематомы, ушибы и кровоизлияние, ей потребовалась трепанация черепа. Лежа на больничной койке с обритой головой, она с трудом вспоминала, при каких обстоятельствах была так жестоко избита.

Предваритель, экс-бойфренд напал на Тартанову 23 ноября, после чего скрылся. За пару дней до этого, об этом знали близкие, между ними произошла крупная ссора, модель съехала от Кузьмина. Били Анжелику по голове, отчего она потеряла сознание, позже она жаловалась, что испытывает проблемы с памятью.

Ранее, писал 5-tv.ru, российская модель Мария Адвиенко обратилась в турецкую прокуратуру с заявлением об избиении. Она обвинила в нападении бизнесмена Аднана Далгакырана и его спутницу — победительницу конкурса «Мисс Турция-2022» Бюшру Каракаш.


