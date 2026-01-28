Города-убежища под запретом: ЕС и США спорят из-за протестов в Миннеаполисе

То, что происходит в Латвии, по сути, это политические репрессии. Но на Западе стараются таких громких слов не употреблять. Ведь раскачать ситуацию жесткими заявлениями и действиями оказалось легко даже в самых демократически стойких и стабильных государствах. В Штатах протестующим даже удалось прогнуть Вашингтон, который объявил охоту на мигрантов. Подробности в материале Николая Мастерова.

Дональд Трамп призывает Конгресс ускориться с принятием закона, который запретит так называемые города-убежища — это клеймо теперь прочно на Миннеаполисе, как и металлическая сетка и мусорные баки — знаки изоляции от общества тех, кто требует от Вашингтона ответа за две январские смерти с разницей чуть больше двух недель. Пули федеральных агентов попали в многодетную мать и медбрата госпиталя.

«Толпа бросилась врассыпную, полицейские начали применять силу», — добавил журналист.

Неудивительно, что в штате, где за однопартийцев Трампа — республиканцев — в последний раз голосовали 54 года назад, кто-то активно раскачивает ситуацию.

Разобравшись с губернатором и мэром, Трамп призывает чиновников Миннесоты рангом пониже сотрудничать с иммиграционной службой и «выдавать» лиц, незаконно находящихся в США. Внезапно в этих призывах увидели нарушение норм демократии отнюдь не американские политики, а европейцы.

Как по команде немецкие медиа возложили ответственность за две январских смерти в Миннеаполисе на главу Службы пограничного контроля США Грегори Бовино, по чьему приказу были арестованы тысячи нелегалов в Лос-Анджелесе, Чикаго и том же Миннеаполисе.

«Выбор верхней одежды Грегори Бовино побудил немецких комментаторов сопоставить его с фашистской эстетикой», — написали в издании The Guardian.

С кем только не сравнивают Бовино Der Spiegel, Suddeutsche Zeitung и прочие немецкие медиа: и с лидером штурмовиков Эрнстом Ремом, и с Рейнхардом Гейдрихом, архитектором нацистского террора времен Третьего Рейха. Дескать, осанка, манеры и пальто похожи. Однако медиакампания в Германии прогревается явно из Берлина.

Внезапно канцлер Фридрих Мерц, как всегда балансируя между почтением и почтительной критикой того, кого так боятся в Европе, намекает, что Трамп явно перегнул палку.

«Меня действительно беспокоят новости из США за последние несколько дней. Оказывается, затронут то один, то другой регион или город. Я предполагаю, что американские власти сейчас реально выясняют, необходимо ли было стрелять, действительно ли существовала угроза задействованным офицерам. Должен сказать, меня беспокоит такой уровень насилия в США», — заявил Мерц.

На кону не только Миннесота, население которой на выборах 2024 года практически разделилось поровну: чуть больше половины голосов за Харрис, 46% — за Трампа. Политическая битва разворачивается за весь Средний Запад США, где тоже можно обвинить федеральных агентов в излишней жестокости и сыграть на этом, заодно посмотреть, эффективно ли европейское влияние на настроения американских избирателей к выборам в Конгресс и президентским.

