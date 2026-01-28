Константин Богомолов заявил о желании набрать актерский курс

Борис Сатаров
Он обозначил приоритеты образовательной политики и возможные изменения в подготовке кадров.

Режиссер Константин Богомолов, назначенный в январе исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, заявил о намерении набрать актерский курс и рассмотреть создание экспериментальной режиссерской мастерской. Об этом он рассказал в интерввью «Известиям».

По словам Богомолова, он видит серьезный дефицит в современной театральной школе, связанный с подготовкой режиссеров.

«Да, я хотел бы набрать актерский курс. Кроме того, мне кажется важным подумать о создании экспериментальной режиссерской мастерской. Сегодня многие молодые режиссеры умеют делать эффектные аттракционы, остроумные штуки-дрюки, но не умеют работать с актером, выстраивать психологический процесс. Это серьезный дефицит», — отметил он.

Режиссер также подчеркнул, что выпуск режиссеров, способных работать с актером в этом методе, мог бы быть системно привязан к актерским курсам.

«Возможно, в Школе-студии стоит подумать над тем, чтобы к актерам, хотя бы раз в четыре года, прилагался выпуск режиссеров, которые умеют работать в этом методе», — добавил Богомолов.

Говоря о будущем Школы-студии МХАТ, новый руководитель напомнил, что возглавил учреждение после смерти Игоря Золотовицкого. Он заявил, что считает важным развитие региональных форм работы, включая филиалы, образовательные курсы и театральное просвещение в широком смысле, как одно из ключевых направлений дальнейшей деятельности учебного заведения.

Об этом, а также о реакции на критику его назначения режиссер рассказал в большом эксклюзивном интервью «Известиям».

