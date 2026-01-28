Богомолов заявил о невозможности представить мир без русской культуры

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов заявил что попытки отменить русскую культуру лишены смысла и не имеют перспектив. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По словам режиссера он убежден что русская культура сохранит свое значение независимо от внешнего давления и политических процессов.

«У русской культуры все будет хорошо. Как и у нашей страны. Я абсолютно уверен что происходит какой-то очень здоровый процесс. Самое главное — быть требовательными к себе и к делу которым мы занимаемся. Мир невозможно представить без русской культуры. И все кто пытаются русскую культуру отменить глупцы», — заявил Богомолов.

Кроме того режиссер высказался о роли деятелей искусства в современной ситуации. В беседе с «Известиями» он отметил что задачей людей культуры является быть со страной, творить на ее благо помогать формулировать важные ценности и вдохновлять общество своей работой.

