Три города: куда россияне собираются поехать весной

Эфирная новость 26 0

Спрос на путешествия в марте–апреле вырос почти на 20 процентов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Спрос на весенние путешествия по России вырос на 20%

Петербург, Москва и Сочи возглавили самые популярные направления для отдыха этой весной.

По данным сервисов бронирования, за год спрос на путешествия в марте-апреле вырос почти на 20 процентов.

Туроператоры также отмечают повышенный интерес к экскурсиям — особенно в Туле и Смоленске.

Кроме того, россияне активно планируют отдых на горнолыжных курортах — в Карачаево-Черкесии и Мурманске.

Три города: куда россияне собираются поехать весной
