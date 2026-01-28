Три города: куда россияне собираются поехать весной

Спрос на весенние путешествия по России вырос на 20%

Петербург, Москва и Сочи возглавили самые популярные направления для отдыха этой весной.

По данным сервисов бронирования, за год спрос на путешествия в марте-апреле вырос почти на 20 процентов.

Туроператоры также отмечают повышенный интерес к экскурсиям — особенно в Туле и Смоленске.

Кроме того, россияне активно планируют отдых на горнолыжных курортах — в Карачаево-Черкесии и Мурманске.

