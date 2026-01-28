Трамп усомнился в глобальном потеплении на фоне снежной бури в США

Президент США Дональд Трамп 27 января во время митинга своих сторонников в штате Айова задался вопросом об отсутствии глобального потепления на фоне снежной бури, обрушившейся на несколько американских штатов.

Выступая перед собравшимися, американский лидер прокомментировал погодные условия и усомнился в существовании климатических изменений.

«Что случилось с глобальным потеплением?» — сказал Трамп.

Он также добавил, что глобальное потепление стало «одной из тех штук», однако не стал уточнять, что именно имел в виду.

Ранее, 25 января, телеканал CNN сообщил, что из-за аномальных морозов в США погибли по меньшей мере семь человек. В тот же период стало известно, что власти 14 штатов США, а также округа Колумбия ввели режим чрезвычайного положения в связи с надвигающимися экстремальными холодами и сильными снегопадами.

По данным Национальной метеорологической службы, которые 26 января привел телеканал ABC News, в отдельных районах восточной части США высота снежного покрова достигала 40 см. Непогода привела к массовым сбоям в авиасообщении, в результате чего было отменено более 11 тыс. авиарейсов. На следующий день телеканал сообщил, что число жертв непогоды увеличилось до 42 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.