Трамп усомнился в глобальном потеплении на фоне снежной бури в США

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 243 0

Американский президент отпустил еще несколько шуток, смысл которых не стал объяснять.

Трамп усомнился в существовании глобального потепления

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп 27 января во время митинга своих сторонников в штате Айова задался вопросом об отсутствии глобального потепления на фоне снежной бури, обрушившейся на несколько американских штатов.

Выступая перед собравшимися, американский лидер прокомментировал погодные условия и усомнился в существовании климатических изменений.

«Что случилось с глобальным потеплением?» — сказал Трамп.

Он также добавил, что глобальное потепление стало «одной из тех штук», однако не стал уточнять, что именно имел в виду.

Ранее, 25 января, телеканал CNN сообщил, что из-за аномальных морозов в США погибли по меньшей мере семь человек. В тот же период стало известно, что власти 14 штатов США, а также округа Колумбия ввели режим чрезвычайного положения в связи с надвигающимися экстремальными холодами и сильными снегопадами.

По данным Национальной метеорологической службы, которые 26 января привел телеканал ABC News, в отдельных районах восточной части США высота снежного покрова достигала 40 см. Непогода привела к массовым сбоям в авиасообщении, в результате чего было отменено более 11 тыс. авиарейсов. На следующий день телеканал сообщил, что число жертв непогоды увеличилось до 42 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:19
Трамп усомнился в глобальном потеплении на фоне снежной бури в США
5:04
«Сейчас это большая редкость»: Ксения Алферова о работе в кино без мата
4:48
Прорыв в математике: найдено решение двухвековой задачи
4:30
Скандал в Краснодаре: экс-чиновницу задержали по подозрению в мошенничестве
4:05
«Никому еще не удалось меня покорить»: почему Екатерина Волкова одинока
3:50
Города-убежища под запретом: ЕС и США спорят из-за протестов в Миннеаполисе

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Богомолов заявил о невозможности представить мир без русской культуры
Пистолет из игрушечного магазина довел пенсионера до скамьи подсудимых
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026