«Обожаю уколы»: Рудова рассказала о своем отношении к пластике и косметологии

Наталья Рудова о позитивном отношении к пластике и косметологии: Обожаю уколы

Актриса театра и кино Наталья Рудова может похвастаться, что выглядит значительно моложе своих 42 лет. Как рассказала артистка корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Резервация», чтобы оставаться красивой и свежей, она регулярно пользуется услугами косметологов и не боится вмешательств. Пока ложиться под нож пластического хирурга не приходилось, но в будущем артистка этого не исключает.

«Пластика мне не нужна пока, но наверняка я прибегну к ней, когда будет необходимо. Я абсолютно нормально к этому отношусь. Главное — чтобы все было красиво, эстетично. А уколы красоты, конечно же, я делаю. И вот, можете заметить, вчера я была у косметолога, у меня есть небольшие такие укольчики, остаточки, но тонак сделал свое дело. Обожаю уколы», — заявила звезда.

Радикальные методы борьбы с лишним весом, в том числе с помощью соответствующих инъекций, Рудова тоже одобряет. Если, конечно, процесс контролирует медицинский специалист. Сама актриса тоже испытывала соблазн похудеть таким быстрым способом, но сочла радикальные меры излишними.

«Если у человека очень большой вес, и он ничего с этим сделать не может, и уколы ему помогают, под присмотром врачей, конечно, нормально. Если маленький вес, наверно, это бессмысленно… Очень хотела, честно скажу. Вот эти постоянно гуляющие какие-то три-пять килограммов туда-сюда, зимой поправляешься, летом худеешь, достали. Но это бессмысленно», — сказала Рудова.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса рассуждала о невезении красивых и самодостаточных женщин. Нередко прекрасные дамы долго не могут встретить спутника жизни, и, к слову, Наталья Рудова — одна из них. Почему так происходит? И почему артистка не считает это большой проблемой?

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.