«Что? Да!»: Мила Ершова и Святослав Рогожан впервые станут родителями

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

На свадьбе актер шутливо пообещал привязать карту к маркетплейсам супруги.

Как развивались отношения Милы Ершовой и Святослава Рогожана

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Мила Ершова и Святослав Рогожан впервые станут родителями

Звезды «Трудных подростков» Мила Ершова и Святослав Рогожан объявили о том, что впервые станут родителями. Об этом артистка рассказала в Telegram-канале.

На кадрах будущая мама запечатлена во время нежной тематической фотосессии вместе с супругом, актером Святославом Рогожаном.

«Что? Да!» — говорится в подписи к посту.

Коллеги по цеху и многочисленные фанаты пары сразу принялись оставлять теплые пожелания и поздравления, предвкушая грядущее пополнение в звездной семье.

История любви Милы и Святослава началась еще в студенческие годы, когда они вместе учились в театральном вузе. Широкая популярность пришла к ним обоим в 2019 году после выхода на экраны молодежного драматического проекта о жизни непростых тинейджеров.

Романтические отношения артистов развивались стремительно. Весной 2024 года влюбленные зарегистрировали брак. На свадьбе Святослав шутливо пообещал привязать карту к ее маркетплейсам.

Помимо «Трудных подростков», Ершова активно развивает профессиональную карьеру, принимая участие в масштабных российских проектах. В ее фильмографии значатся такие популярные сериалы, как «Аутсорс» и «Плейлист волонтера», где ее партнером по съемочной площадке был Иван Янковский.

Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль...

