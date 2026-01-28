Клавиатура как улика: в России создали систему для поиска киберпреступников

Еще быстрее распутывать сложные дела, искать киберпреступников и мошенников нашим оперативникам поможет новая российская разработка. Уральские ученые создают уникальную систему, которая способна вычислить злодея по его цифровому почерку.

О том, как простое нажатие на клавишу может стать главной уликой — знает корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Новая волна сообщений о минировании прокатилась по стране, лишь за январь сотни онлайн-угроз. Эвакуируют школы в Ставрополе, Удмуртии, в Пермском крае — с поезда снимают людей. Один из лжеминеров из Вологодской области фейковые уведомления разослал 26 раз по четырем регионам.

«С июня 2023 года занимаюсь ложным минированием школ, детских садов, торговых центров, вокзалов», — признался во время допроса задержанный.

Только за прошлый год правоохранители зафиксировали больше полумиллиона преступлений с использованием мессенджеров и компьютерной рассылки. Все послания анонимные. Например, завербованный житель Крыма тайно отправлял координаты секретных объектов нашей страны украинским спецслужбам. Найти авторов анонимных посланий и доказать их вину зачастую не так просто, на это уходят месяцы, а порой, и годы.

Ускорить процесс может новая разработка уральских ученых. В юридическом университете придумали, как распознать виртуального преступника по «клавиатурному почерку».

Каждую букву напечатанного текста специальная программа раскладывает на формулы. В ее основе — кейлоггер или «журнал клавиш», он фиксирует каждое нажатие на клавиатуре: как быстро пользователь печатает слова, в каком ритме, запоминает типичные орфографические ошибки, использование лишних пробелов и специальных символов. Система собирает эти закономерности, штрих за штрихом воссоздавая портрет преступника.

Клавиатурный почерк — это сразу и биометрия, и поведенческие навыки. Манера исправлять ошибки, длительность нажатия клавиш, даже использование буквы "Ё" — все это цифровая подпись, которая уникальна, как и отпечатки пальцев.

«Взаимные интервалы времени между нажатиями на разные клавиши могут позволить определить, например, длину пальцев, скорость работы пальцев, размах между пальцами и так далее», — объяснил заведующий лабораторией цифровых технологий в криминалистике УрГЮУ Дмитрий Воронков.

Такая «улика» может помочь установить подделку документов, найти анонимных авторов экстремистских материалов, угроз, фейковых заявлений и писем о минировании. Отследить хакерскую атаку, а может, наоборот, стать доказательством невиновности.

Это дело вызвало резонанс летом 2025 года: нашего баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции по запросу США. Форварда обвинили в причастности к деятельности хакерской группировки и требовании выкупа. Все из-за ноутбука. Базовые настройки и операционную систему он не менял, адвокаты спортсмена настаивали, что именно этим и воспользовались реальные киберпреступники, которые подключились к гаджету. Но доказать это не удалось. Касаткина вернули в Россию лишь полгода спустя, обменяв на французского шпиона.

Новая программа, которая ищет преступника по его цифровому почерку, в этом деле могла бы помочь. Но действительно ли она так эффективна сегодня, во времена искусственного интеллекта?

«Сейчас это делается буквально за несколько секунд или нескольких минут. Зависит, конечно же, искусственному интеллекту необходима база, данные, сценарий и как можно больше текста», — рассказала независимый эксперт по кибербезопасности Наталья Абрамова.

Однако нейросеть довольно часто ошибается, такие выводы к делу не пришьешь. В суде подобные «доказательства» признают недопустимыми, поэтому уральское ноу-хау работает без использования ИИ. Но что, если сам преступник использует нейросеть для генерации сообщений, не потеряет ли программа цифровой след?

«Сам текст, его формулировки полностью, которые предложила нейросеть, мы не увидим, тут нет исполнителя-человека. Мы сможем увидеть, если в текст, который предложила нейросеть, вносились какие-то исправления», — уточнила младший научный сотрудник лаборатории цифровых технологий в криминалистике УрГЮУ Анна Сосновикова.

Создатели программы сейчас работают над распознаванием сгенерированного контента и создают базу клавиатурного почерка.

