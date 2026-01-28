Politico: здоровье Трампа становится все более обсуждаемой темой в ЕС

Чиновники в Европе на всех уровнях все чаще начали поднимать тему здоровья президента США Дональда Трампа. Об этом написало издание Politico.

При этом ранее американский лидер отмечал, что у него исключительное здоровье. Однако также он заявлял, что не занимается физкультурой, поскольку не находит удовольствия в спортивных упражнениях.

В беседе с источником, анонимный европейский чиновник уточнил, что опасения относительно самочувствия президента США сильнее распространяются на всех этапах обсуждения.

Лидеру США регулярно приходилось высказываться по поводу слухов о якобы ухудшении самочувствия. Американский лидер подчеркивал, что у него исключительное физическое и умственное здоровье. К тому же он утверждал, что работает стремительнее и больше любого другого президента за всю историю США.

Ранее, писал 5-tv.ru, газета The Wall Street Journal (WSJ) заявила о признаках старения Трампа. Журналисты издания утверждали, что он не соблюдает предписания врачей и при этом бросается в них отговорками о хорошей генетике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.