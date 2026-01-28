Politico: здоровье Трампа становится все более обсуждаемой темой в ЕС

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 13 0

Американский лидер пренебрегает спортивными нагрузками, однако утверждает о хорошем самочувствии.

Почему в Европе беспокоятся о здоровье Дональда Трампа

Фото: www.globallookpress.com/CNP / AdMedia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Чиновники в Европе на всех уровнях все чаще начали поднимать тему здоровья президента США Дональда Трампа. Об этом написало издание Politico.

При этом ранее американский лидер отмечал, что у него исключительное здоровье. Однако также он заявлял, что не занимается физкультурой, поскольку не находит удовольствия в спортивных упражнениях.

В беседе с источником, анонимный европейский чиновник уточнил, что опасения относительно самочувствия президента США сильнее распространяются на всех этапах обсуждения.

Лидеру США регулярно приходилось высказываться по поводу слухов о якобы ухудшении самочувствия. Американский лидер подчеркивал, что у него исключительное физическое и умственное здоровье. К тому же он утверждал, что работает стремительнее и больше любого другого президента за всю историю США.

Ранее, писал 5-tv.ru, газета The Wall Street Journal (WSJ) заявила о признаках старения Трампа. Журналисты издания утверждали, что он не соблюдает предписания врачей и при этом бросается в них отговорками о хорошей генетике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль...

Последние новости

10:19
Не ждали, а он пришел: мужчина вернулся домой через две недели после собственных похорон
10:10
Politico: здоровье Трампа становится все более обсуждаемой темой в ЕС
10:00
Смертельный макияж: врачи обнаружили в заднем проходе мужчины подводку и камень
10:00
Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль 2026
9:46
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст женщинам-военным
9:30
Молчание громче слов: как Лариса Долина избегает ответов на вопросы журналистов

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
В России с 1 марта алименты будут рассчитывать по-новому
Уничтожен пункт управления дронами боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026