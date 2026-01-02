С возрастом не поспоришь? WSJ заявила о признаках старения Трампа

WSJ заявила о признаках старения президента США Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп демонстрирует признаки старения и на публике, и в частной жизни. Такое заявление опубликовали журналисты газеты The Wall Street Journal (WSJ) после общения с политиком и некоторыми представителями его окружения.

Американскому лидеру летом исполнится 80 лет, на нем, очевидно, большая ответственность — за всю страну. Но, по данным авторов материала, он не соблюдает рекомендации врачей, бросаясь в них отговорками о хорошей генетике.

При этом отмечается, что слух все чаще подводит президента. Его помощники, друзья и спонсоры вынуждены говорить громко, чтобы быть услышанными. Физическая форма — тоже не самая сильная сторона президента Соединенных Штатов. Даже зарядку он не делает.

Как выяснили журналисты, единственной активностью для Трампа остается игра в гольф. Кроме него — никаких упражнений. О диете и говорить нечего — в меню главы государства превалируют гамбургеры, картофель фри и другие жирные и соленые блюда.

В декабре пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что по результатам обследования, в том числе с помощью МРТ, врачи не выявили у Трампа патологий сердечно-сосудистой системы. Личный врач президента в октябре также подтверждал — он здоров. В публичном медицинском документе отмечалось, что сердце политика соответствует состоянию человека на 14 лет моложе.

Американскому лидеру некогда болеть, ведь он, по собственным словам, остановил уже несколько войн и планирует продолжать в том же духе. Как ранее писал 5-tv.ru, он назвал украинский конфликт самым трудным вопросом, с которым придется разобраться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.