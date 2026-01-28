«Держите! Ой…»: мужчина спустил ребенка на тросе с балкона многоэтажки в Воронеже

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 68 0

Все это произошло в присутствии других взрослых.

В Воронеже мужчина спустил ребенка на тросе с балкона

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчина спустил ребенка на тросе с балкона многоэтажки в Воронеже

В Воронеже мужчина привязал трос к ребенку и спустил его из окна многоэтажного здания. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru. 

Загадочный инцидент сняли на видео. Дело было, судя по кадрам, посреди ночи. Мужчина в приподнятом настроении взял маленького мальчика в одной футболке и брюках, перевалил его за балкон на мороз и ловко спустил вниз, после чего поднял обратно и взял на руки. 

«Держите, держите! Ой…», — говорил мальчик, пока его спускали.

Предположительно, мужчина — отец ребенка. К счастью, после такого аттракциона мальчик не пострадал.

На видео с мужчиной и ребенком также можно заметить еще несколько взрослых рядом. Ради чего все это было сделано — неизвестно, но ситуацией уже заинтересовалась прокуратора.

Ведомство начало проверку после появления в соцсетях и СМИ информации о происшествии с мальчиком. 

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — проинформировала региональная прокуратура.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье мальчик выехал на ледянке под колеса машины и погиб. Зимняя забава в необорудованном месте обернулась трагедией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль...

Последние новости

11:40
Лыжница пыталась сфотографироваться с барсом, но попала в больницу
11:29
Взял оптом: житель Тюмени украл 1,4 тонны огурцов и продал в своем киоске
11:13
Самолет Boeing 757 Azur Air экстренно сел в Ханое
11:11
«Держите! Ой…»: мужчина спустил ребенка на тросе с балкона многоэтажки в Воронеже
11:04
Bloomberg: Рубио заявит Сенату о готовности вновь применить силу к Венесуэле
10:59
Беременность под домашним арестом: как живет Лерчек в ожидании четвертого ребенка

Сейчас читают

800 млн просмотров: на Украине требуют санкций для «Маши и Медведя»
Молчание громче слов: как Лариса Долина избегает ответов на вопросы журналистов
В России с 1 марта алименты будут рассчитывать по-новому
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026