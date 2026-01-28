Стали известны все российские участники Олимпиады-2026 в Италии

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 51 0

Представители России выступят без национальной символики и в нейтральном статусе.

Какие спортсмены России будут участвовать в Олимпиаде 2026

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

На Олимпиаду в Италию поедут 13 российских спортсменов

В зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии примут участие 13 российских спортсменов. Они выступят без национальной символики, в нейтральном статусе. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России в Telegram-канале.

Формирование команды завершили, а Международный олимпийский комитет утвердил решения по всем оставшимся кандидатам на участие в Олимпиаде-2026.

В итоговый список вошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, представители шорт-трека Алена Крылова и Иван Посашков, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Также в команду включили ски-альпиниста Никиту Филиппова, саночников Дарью Олесик и Павла Репилова и горнолыжников Семена Ефимова и Юлию Плешкову.

Игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

До этого Международный олимпийский комитет (МОК) начал поэтапно направлять приглашения российским спортсменам. Подтверждение участия в декабре получили фигуристы Петросян и Гуменник, позже аналогичное приглашение отправили Никите Филиппову. К указанным спортсменам в январе присоединились шорт-трекисты, лыжники и конькобежцы, а 27 января приглашения получили саночники и представители горнолыжного спорта.

Как ранее писал 5-tv.ru, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала дискриминацией недопуск россиян к открытию Олимпиады-2026.

