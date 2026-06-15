«Дальше уже легче»: в ВС РФ рассказали о трудностях в боях за Константиновку

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 44 0

Командование принимало решения по дальнейшим действиям после тщательной оценки противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В ВС РФ рассказали о трудностях в боях за Константиновку

Самой сложной задачей в боях за Константиновку стал прорыв первой линии обороны ВСУ. Об этом 5-tv.ru рассказал временно исполняющий обязанности командира мотострелкового полка 1194 с позывным «Русич».

«Самое тяжелое было проломить первую линии обороны. Войти, скажем так, вглубь линии обороны. Дальше уже все было легче», — заявил военнослужащий.

«Русич» отметил, что в ходе наступления их полку противостояло шесть бригад, не считая мелких подразделений. Командование принимало решения по дальнейшим действиям после оценки противника.

«Проводились отвлекающие маневры, основное направление удара было перенесено. В зависимости от местности мы меняем подготовку, добавляем те или иные элементы, добавляем либо убираем. Везде есть определенные сложности, но вопрос в том, как их преодолевать», — подчеркнул врио командира полка.

Любой конфликт, отметил также «Русич», выигрывается за счет двух факторов — ума и характера.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что киевский режим проводит эвакуацию оборонных предприятий из Краматорска и Дружковки на фоне успешного продвижения российских войск в районе Константиновки. Сейчас ВС РФ контролируют большую часть города.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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