Химик объяснил, почему нельзя хранить лекарства в ванной

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 28 0

Неправильный выбор места способен даже изменить свойства препаратов.

Почему нельзя хранить лекарства в ванной — мнение эксперта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Химик Панов: аптечка в ванной может лишить лекарства пользы

Условия хранения лекарств напрямую связаны с их эффективностью и безопасностью, поэтому держать препараты в ванной комнате и на кухне не рекомендуется. Об этом порталу Газета.ру рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Алексей Панов.

По словам специалиста, большинству лекарств требуется сухое, прохладное и защищенное от света место, недоступное для детей и домашних животных. Повышенная влажность, тепло и свет могут менять состав действующих веществ.

«Некоторые витамины и антибактериальные препараты чувствительны к ультрафиолетовому излучению и теряют свои терапевтические свойства при его воздействии», — объяснил Панов.

Ванная комната опасна для аптечки из-за пара и влаги, а кухня — из-за перепадов температуры при работе плиты и духовки. В таких условиях оболочка таблеток может разрушаться, сами препараты — набухать, а чувствительные компоненты — терять активность.

Отдельные средства нужно хранить в холодильнике, однако важно знать, что и замораживание может снизить лечебный эффект.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему диабетикам важно проверять уровень витамина B12.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:20
Конфликт истощал страну: поможет ли сделка с Ираном спасти экономику США
5:00
«Дальше уже легче»: в ВС РФ рассказали о трудностях в боях за Константиновку
4:56
Пенсионерка из Хабаровска получила 19 лет колонии за подготовку теракта
4:47
Химик объяснил, почему нельзя хранить лекарства в ванной
4:31
На подлете к Москве ликвидировали четыре беспилотника
4:09
Летом тоже нужно: какие витамины необходимы детям в июне

Сейчас читают

Только спокойствие: прогноз магнитных бурь на 15 июня
Московский библиотекарь назвала книги, которые стоит прочесть детям
Очень сильно похудела: названа предположительная причина смерти Татьяны Плетневой
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео