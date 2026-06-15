Летом тоже нужно: какие витамины необходимы детям в июне

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 27 0

Иммунолог объяснила, почему солнце не гарантирует детям запас витамина D.

Какие витамины нужны детям летом — мнение иммунолога

Фото: 5-tv.ru

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Иммунолог Портняга: солнце летом не гарантирует детям запас витамина D

Дети могут сталкиваться с дефицитом витаминов и микроэлементов даже летом, несмотря на солнце и сезонные продукты. Об этом порталу Газета.ру рассказала аллерголог-иммунолог Екатерина Портняга.

По словам врача, летом сохраняются особые риски дефицитов, поскольку дети нередко проводят часы активного солнца в помещении, а использование средств с SPF выше 15 может почти полностью блокировать синтез витамина D.

«Лето ошибочно воспринимается как сезон без дефицита витаминов», — подчеркнула Портняга.

Также в жаркую погоду и во время подвижных игр повышаются потери магния и калия с потом. А нехватка цинка может быть связана с избытком свежих овощей с оксалатами, ухудшающими его усвоение. Кроме того, витамины группы B активнее расходуются в период роста.

При полноценном питании здоровому ребенку обычно не нужны поливитаминные комплексы, но при факторах риска врач рекомендует сначала провести лабораторную диагностику.

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Летом тоже нужно: какие витамины необходимы детям в июне

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