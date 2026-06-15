На подлете к Москве ликвидировали четыре беспилотника

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 171 0

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Атака беспилотников ВСУ на Москву 15 июня — сколько сбили

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре вражеских дрона, которые летели в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», — написал глава города.

Собянин добавил, что на месте падения фрагментов дронов находятся специалисты экстренных служб.

Киевский режим не оставляет попыток атаковать Москву беспилотниками. На протяжении последней недели городские власти неоднократно писали об успешной нейтрализации вражеских БПЛА на подлете к столице. Так, 14 июня Собянин сообщил, что в небе над Москвой за сутки было сбито восемь украинских беспилотников. Погибших, раненых и разрушений в результате инцидентов нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жертвами атаки летательных аппаратов ВСУ в Тульской области стали три человека. Еще трое, в том числе ребенок, получили травмы. Им оказывается необходимая помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
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