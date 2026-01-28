Двоих россиян отпустили с танкера Marinera на Филиппинах

Двоих граждан России, членов экипажа нефтяного танкера Marinera, освободили. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в комментарии РИА Новости.

По словам дипломата, российских моряков больше не удерживают, они едут на родину.

Инцидент с судном произошел 7 января. Тогда на борт Marinera поднялись американские военнослужащие. После этого связь с танкером временно прервалась.

Известно, что 24 декабря судно получило разрешение на временное хождение под российским флагом. В Европейском командовании вооруженных сил США заявляли, что задержание танкера связано с предполагаемым нарушением санкционного режима Соединенных Штатов.

В российском внешнеполитическом ведомстве случившееся оценили, как грубое нарушение международных норм морского права. В МИД подчеркивали, что американскую сторону неоднократно уведомляли о принадлежности судна и его невоенном характере. После официального обращения Москвы двух россиян из состава экипажа освободили.

Ранее, писал 5-tv.ru, Захарова назвала перехват Британией судов нарушением морского права.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.