Суд в Москве постановил снести незаконную пристройку в столичном ЖК

В Москве получил продолжение скандал с незаконной пристройкой в одном из элитных ЖК. Мало того, что ее возвели незаконно, так она еще повлияла на безопасность всего дома, по которому пошли трещины. Суд постановил снести самострой, и, казалось бы, на этом все должно было закончиться. Однако, собственник, видимо, решил иначе. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков продолжит.

На стене — трещины, под снегом — остатки утеплителя, его еще не использовали. Пристройка к дому на Садовнической улице почти готова: вопреки воле жильцов и решению суда.

Пристройка на Садовнической улице пока на месте. Но Мещанский суд уже признал выданное разрешение на нее недействительным. То есть, по мнению суда, строение возведено с нарушением закона.

Эта капитальная терраса, значительно увеличившая площадь квартиры на первом этаже, уже испортила фасад, а это общедомовое имущество, и давит на фундамент. Строить такое можно только с согласия всех собственников. Но, по словам представителя истцов, их подписи подделали.

«Те жители, с кем мы общались, их большинство, они не поддерживают и они не голосовали на создание пристройки», — рассказал адвокат Олег Суханов.

Формально правила соблюдены: есть протокол общего собрания и 167 голосов «за». Вот только многие из тех, кто якобы голосовал, впервые об этом слышат.

«Моя подпись состоит из инициалов, а здесь была просто моя фамилия с какой-то закорючкой. Я жду, что данное незаконное сооружение будет снесено», — сказала жительница дома по Садовнической улице Екатерина Токарева.

Подобных историй — десятки. Заглавные буквы, инициалы бывших владельцев. По словам жильцов, подделаны более 70 подписей. Инициатор собрания и, по документам, его председатель — владелица пристройки Надежда Домокурова. Как выяснилось, она совсем далека от столичной жизни. И вообще живет в уединении, в глуши Тамбовской области.

Указатель «Замостье», съезжаем и видим: сразу тут фактически дорога заканчивается.

Поселок Замостье, где на самом деле живет Надежда Домокурова. Добраться сюда непросто. 369 километров от Москвы, 70 — от Тамбова, десять — от Мичуринска. Весь поселок — одна улица. И всего 90 жителей. Найти дом Домокуровой несложно.

Ничем не примечательный зеленый дом из дерева и кирпича. Точно такой же, как десятки других на данной улице.

Домокурова, которая официально ни дня не проработала, по документам владеет квартирой в Москве за 200 с лишним миллионов рублей, а живет здесь, в крошечном поселке. Дверь почти никому не открывает и совсем не хочет говорить: ни про собрание, ни про подписи, ни про суды.

Суды в Москве, как и проблемы элитного дома, отсюда далеко. В Замостье другая жизнь. Главная беда — не судебные протоколы, а отсутствие инфраструктуры: : ни школы, ни больницы, ни дорог.

Инициатор общего собрания и владелица элитной недвижимости Надежда Домокурова, если когда-то и была в Москве, то очень давно. И вряд ли проводила какие-то собрания. По словам соседей, она вообще ведет затворнический образ жизни.

Стоит ли за этим кто-то еще — решит суд. Интересы Домокуровой в Москве представляют ее адвокаты, но и они от комментариев отказываются. А генеральный директор управляющей компании «Стейт-Сервис», которая обслуживает дом и должна следить за его состоянием, и вовсе утверждает, что якобы вообще не при чем и лишь обещает во всем разобраться.

«Оказывается, собственник без нас все согласовал и начал строить. А документы, которые мы получили, подтверждали, что все в порядке», — сказал генеральный директор УК «Стейт-Сервис» Сергей Юдин.

Главный вопрос: кто будет отвечать за авантюру с незаконной стройкой и фальшивыми подписями? Разрешение на ее строительство уже аннулировано судом. Теперь решается вопрос о сносе. Параллельно слушается дело и о подлоге. А пока суды изучают документы, Надежда Домокурова продолжает жить в своем доме в тамбовской глубинке. За сотни километров от спорной пристройки, с которой все проблемы и начались.

