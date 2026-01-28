Путин: главное чувствовать боль другого человека как свою

Высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что главным качеством для российского лидера должно быть умение чувствовать чужую боль, как свою собственную, поразили первого заместителя руководителя администрации главы государства Сергея Кириенко. Об этом он заявил на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ, вспоминая, как в 2000-х годах участвовал во встрече Путина со школьниками и студентами в качестве полпреда президента в Приволжском федеральном округе (ПФО).

Тогда учащийся задал российскому лидеру вопрос о том, каким главным качеством надо обладать для того, чтобы быть успешным главой страны.

«Я честно был уверен, что сейчас, наверное, президент скажет о том, что, школьники же, что надо хорошо учиться, надо много знать», — рассказал Кириенко.

Однако вместо этого Владимир Владимирович дал ответ, который «поразил» Кириенко и запомнился ему на всю жизнь. Президент сказал, что ключевое умение российского лидера — это способность «чувствовать боль другого человека, как свою».

Ранее Сергей Кириенко указывал на важность развития волонтерской деятельности в России. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Его очень порадовало, что молодежь активно включена в добровольческую деятельность. Многие проекты и инициативы реализуются именно молодежью.

