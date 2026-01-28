Песков: трехсторонние переговоры по Украине продолжатся 1 февраля в Абу-Даби

Очередной этап переговоров между Россией, США и Украиной намечен на 1 февраля. Он пройдет в Абу-Даби. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что в настоящее время российская сторона не обсуждает перечни документов по Украине.

При этом Песков добавил, что отказ Европы от российского газа является проблемой Евросоюза, который «провоцирует себя на зависимость от США».

«Это их проблемы. Они сами себя ограничивают от получения наиболее конкурентоспособного газа из России», — отметил Песков.

Предыдущие встречи в формате трехстороннего диалога состоялись 23 и 24 января. В Белом доме уточнили, что наиболее напряженным и сложным пунктом повестки стали вопросы, которые связаны с территориальным урегулированием.

Эти переговоры стали первыми, в рамках которых представители администрации президента США Дональда Трампа одновременно провели встречи с делегациями России и Украины.

Накануне Дональд Трамп заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта близок к завершению. По его оценке, после прошедших в Абу-Даби консультаций развитие ситуации выглядит позитивно, а достигнутый прогресс американский лидер охарактеризовал как обнадеживающий.

