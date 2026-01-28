Песков: трехсторонние переговоры по Украине продолжатся 1 февраля в Абу-Даби

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 52 0

Российская сторона в данный момент не обсуждает перечни документов по Незалежной.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Очередной этап переговоров между Россией, США и Украиной намечен на 1 февраля. Он пройдет в Абу-Даби. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что в настоящее время российская сторона не обсуждает перечни документов по Украине.

При этом Песков добавил, что отказ Европы от российского газа является проблемой Евросоюза, который «провоцирует себя на зависимость от США».

«Это их проблемы. Они сами себя ограничивают от получения наиболее конкурентоспособного газа из России», — отметил Песков.

Предыдущие встречи в формате трехстороннего диалога состоялись 23 и 24 января. В Белом доме уточнили, что наиболее напряженным и сложным пунктом повестки стали вопросы, которые связаны с территориальным урегулированием.

Эти переговоры стали первыми, в рамках которых представители администрации президента США Дональда Трампа одновременно провели встречи с делегациями России и Украины.

Накануне Дональд Трамп заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта близок к завершению. По его оценке, после прошедших в Абу-Даби консультаций развитие ситуации выглядит позитивно, а достигнутый прогресс американский лидер охарактеризовал как обнадеживающий.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Кремле оценили начало прямых контактов по Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль...

Последние новости

18:02
LG оформляет права на новый бренд в России
17:57
«Останусь жирной»: Ксения Бородина пожаловалась на лишний вес
17:53
Дочь Лерчек расплакалась из-за новости о том, что у нее будет брат
17:40
Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублевке
17:36
«Это был удар»: Бузова о предательстве со стороны Бородиной
17:28
«Если он плохо играл — виновата была я»: Бузова о браке с Тарасовым

Сейчас читают

800 млн просмотров: на Украине требуют санкций для «Маши и Медведя»
Идут учиться: количество вакансий курьеров на полной занятости впервые снизилось
Трагедия в семье Ольги Орловой: певица экстренно покинула Мальдивы
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026