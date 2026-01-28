«Сложные переговоры»: в Кремле оценили начало прямых контактов по Украине

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Песков назвал переговоры очень сложными.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Песков положительно оценил начало прямых контактов по Украине в ОАЭ

В Кремле положительно оценили начало прямых контактов по урегулированию кризиса на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Работа ведется, и хорошо, что она началась в виде прямых контактов. Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне», — сказал он.

Стороны достигли договоренностей о продолжении переговоров, поэтому работа в этом направлении будет продолжаться, напомнил Песков.

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что решение украинского кризиса уже «на подходе». Он охарактеризовал развитие событий по украинскому вопросу как «очень хорошее» после переговоров в Абу-Даби.

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США проходили 23 и 24 января января. В Белом доме отметили, что самым сложным для участников встречи был вопрос территорий. Это был первый случай, когда представители администрации президента США Дональда Трампа встретились одновременно с делегацией России и Украины.

