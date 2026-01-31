Следы из прошлого: птицы могли появиться на Земле гораздо раньше динозавров

Daily Mail: птицы могли появиться на Земле гораздо раньше динозавров

Ученые из Эдинбургского университета создали приложение на базе искусственного интеллекта, которое помогает разбираться в следах динозавров. Программа анализирует отпечатки лап, оставленные более 200 миллионов лет назад, и сравнивает их с тысячами известных образцов.

Результат оказался неожиданным: некоторые следы выглядят так, будто их оставили не динозавры, а птицы — или кто-то очень на них похожий. Об этом пишет Daily Mail.

Что не так с этими отпечатками

Исследователи обнаружили целые цепочки следов со «странными» особенностями. В них сочетаются черты древних ящеров и современных пернатых.

Это может означать следующее:

птицы появились на Земле примерно на 60 миллионов лет раньше, чем принято считать;

у некоторых динозавров ноги по форме и походке случайно напоминали птичьи.

Оба варианта переворачивают привычную картину эволюции.

Почему раньше этого не замечали

Следы динозавров изучают уже больше века, но делать это всегда было сложно. Ученые сравнивали отпечатки вручную, а это значит, что в их работе всегда было место субъективности.

Новая программа, получившая название DinoTracker, лишена этого недостатка. Она не «угадывает», а считает и сравнивает.

Для обучения в нее загрузили около двух тысяч реальных ископаемых следов и миллионы их вариаций — с искажениями, трещинами и смещениями краев. В итоге точность распознавания достигла около 90%, даже в спорных случаях.

«Мы можем найти самых древних птиц в мире»

Один из авторов исследования, палеонтолог Стив Брусатт, считает открытие по-настоящему важным.

«Это объективный и основанный на данных способ разбираться в следах динозавров — задаче, которая ставила ученых в тупик больше ста лет», — отметил он.

Он добавил, что технология открывает новые возможности:

«Эта система может помочь обнаружить самых древних птиц на планете. Это фантастическое применение искусственного интеллекта», — заявил ученый.

Следы, которые озадачили всех

Особый интерес вызвали отпечатки, найденные на острове Скай в Шотландии. Их долго не могли точно классифицировать.

Анализ показал, что они могли быть оставлены около 170 миллионов лет назад существами, близкими к предкам утконосых динозавров — но с признаками, слишком уж похожими на птичьи.

Что это меняет

Если выводы подтвердятся, эволюцию полета придется пересматривать. Птицы могли начать свой путь задолго до того, как появились знакомые нам виды динозавров. Соавтор исследования Грегор Хартман подчеркивает практическую ценность метода.

«Наш подход позволяет без предвзятости проверять, кто именно оставил следы. Это полезно не только для науки, но и для обучения и работы прямо на раскопках», — пояснил он.

Взгляд в будущее

Ученые надеются, что такие технологии помогут лучше понять, как древние животные передвигались, жили и эволюционировали. А главное — иногда один отпечаток лапы может рассказать о прошлом больше, чем целый скелет.

