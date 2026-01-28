Свыше 1000 участников конференции «Назад в будущее» обсудили проблемы поддержки семей в России

Конференция «Назад в будущее» собрала свыше 1000 участников

В Национальном центре «Россия» в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений прошла конференция «Назад в будущее», организованная Общероссийским движением «Сорок Сороков» при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

«Первая конференция „Назад в будущее“ — это начало большого пути. Сейчас Россия начинает нащупывать тот образ будущего, который позволил бы ей утвердиться, как государству-цивилизации — центру одного из полюсов многополярного мира», — отметил в своей речи основатель движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин.

Мероприятие собрало более 60 спикеров и свыше 1000 участников: представителей духовенства, органов власти, общественных организаций, а также экспертов в области демографии, образования и культуры.

Конференция была посвящена обсуждению реализации Указа Президента РФ № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации» через призму исторического и духовного опыта страны.

Заместитель Председателя Госдумы Анна Кузнецова обозначила приоритеты демографической политики: поддержку семей, создание инфраструктуры для многодетных и укрепление ценности семьи через практические инициативы.

Секция «Земля, дом, дети — три кита демографического роста» посвятила обсуждению роли индивидуального жилищного строительства в поддержке семей. Елена Николаева, директор по спецпроектам «Ростех», отметила, что доступное жилье создает условия для естественного воспроизводства населения и укрепления семейного уклада.

На секции «Будущее молодежи» обсуждали вовлечение нового поколения в сохранение традиций. Член Высшего Совета ЛДПР Никита Березин подчеркнул значимость преемственности поколений и адаптации ценностей к цифровой среде.

Секция «Возрождение культурного поля Святой Руси» затронула вопросы сохранения национальной идентичности. Сенатор Александр Шендерюк-Жидков заявил, что культурные проекты должны опираться на духовное содержание, а не на коммерческий успех.

Секция «Роль предпринимателей-традиционалистов» объединила представителей делового сообщества. Председатель Союза православных предпринимателей Владислав Жукович подчеркнул значимость социально ответственного бизнеса, основанного на этике труда, ответственности и справедливом распределении результатов.

