В Петербурге начали демонтировать новогоднюю ель на Дворцовой

Эфирная новость 40 0

Дерево будет переработано, а из полученной древесины изготовят сувениры для детей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ну а в Петербурге уже готовятся к весне. Там сегодня начали разбирать главную городскую елку на Дворцовой площади.

Демонтаж не раз просили перенести, чтобы немного продлить новогоднее настроение. Но время все-таки пришло.

Убирать ель будут в несколько этапов. Сначала снимут украшения. Затем распилят ствол и ветки, древесину переработают и сделают из нее сувениры для детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.27
-0.28 91.30
0.37
Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль...

Последние новости

2:54
Бумажные деньги дешевеют: золото бьет рекорды на фоне падения доллара
2:37
Плесень на хлебе — не всегда приговор: ученый назвала два важных условия
2:20
Суд запретил авиакомпании S7 практику овербукинга
2:05
Варварский захват: в Черниговской области силовики опечатали православный монастырь
1:54
В Петербурге начали демонтировать новогоднюю ель на Дворцовой
1:37
Безопасность, экономика и снег: итоги встречи Владимира Путина Ахмеда аш-Шара

Сейчас читают

800 млн просмотров: на Украине требуют санкций для «Маши и Медведя»
Ласковые и легкодоступные: Папа Римский призвал юношей изменить отношение к ИИ-партнершам
От ушанки до slavic girl: куда пропали меховые шапки и почему они возвращаются
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026