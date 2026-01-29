Лисы атакуют жителей городов: чем опасны такие встречи

Эфирная новость 37 0

Симпатичные рыжие зверьки — одни из главных переносчиков неизлечимой болезни.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Жителей российских городов стали атаковать лисы. Причем речь идет не о провинциальных городках, а о мегаполисах. В Нижнем Новгороде сегодня агрессивное животное даже пыталось разбить стекло в двери магазина, где укрылись покупатели. Насколько опасны такие встречи — в материале корреспондента «Известий» Александры Чигринской.

Для этой лисички-сестрички двери стихийно образовавшегося теремка в Новосибирской области закрыты не просто так. Она пробралась внутрь, искусала посетителей. Ее не испугали ни люди, ни ослепляющий свет. Впрочем, она не первая.

Вот лиса — прямо на Варшавском шоссе. В Москве этих зверей видят сейчас все чаще.

«Почему они в последнее время все чаще и чаще выходит в город? Потому что их стало больше. Не потому что люди пришли в лес, а потому что их в лесу стало больше, и им деваться некуда. То есть каждое новое поколение должно найти себе новую охотничью делянку и, соответственно, ее занять. Так получается, что эта охотничья делянка является и нашей средой обитания человека», — сказал зоолог Андрей Подлужнов.

Эти животные стали массово выходить к людям. Их уже кормят чуть ли не из рук. Но лисы — одни из главных переносчиков бешенства.

Дикий зверь всегда таким остается. И даже вот такие, домашние, которые работают в детском хосписе, во время прогулки — всегда на поводке и в наморднике.

На улице или в теплой квартире — не важно. Зимой лисы становятся более пушистыми за счет плотного подшерстка. А еще сохраняют свой ярко-рыжий цвет, который, проверено лично, очень сильно привлекает внимание людей.

Но даже с виду милое животное может оказаться зараженным. Выход из леса — это уже один из признаков бешенства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.27
-0.28 91.30
0.37
Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль...

Последние новости

3:45
«Это что такое?»: Николай Носков не в курсе, кто такой Ваня Дмитриенко
3:27
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26
3:10
Лисы атакуют жителей городов: чем опасны такие встречи
2:54
Бумажные деньги дешевеют: золото бьет рекорды на фоне падения доллара
2:37
Плесень на хлебе — не всегда приговор: ученый назвала два важных условия
2:20
Суд запретил авиакомпании S7 практику овербукинга

Сейчас читают

800 млн просмотров: на Украине требуют санкций для «Маши и Медведя»
Ласковые и легкодоступные: Папа Римский призвал юношей изменить отношение к ИИ-партнершам
«Останусь жирной»: Ксения Бородина пожаловалась на лишний вес
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026