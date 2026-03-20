Московский манул Тимофей остался без невесты из Польши

Манул Тимофей из Московского зоопарка не найдет пару в Польше. Варшавский зоопарк сообщил, что не планирует сводить свою самку Джесси с российским самцом.

«Да, у нас есть самка манула Джесси. Это самка степного манула. Она является нашей звездой, стала „животным года“ нашего зоопарка в 2024 году. Но спаривание с российским самцом не рассматривается», — сказал представитель польского зоопарка «РИА Новости».

Решение связано не с политикой, а с международными протоколами. Представитель зоопарка добавил, что Джесси участвует в Европейской программе защиты животных (EEP), которую координирует Европейская организация зоологических садов (EAZA). Эти организации разрабатывают генетическую стратегию для редких видов.

«Все польские манулы, способные к размножению, включены в эту программу. Поэтому мы не ищем партнера для Джесси в России», — подытожили в Варшаве.

Прежде в Ленинградском зоопарке впервые устроили свидание для манулов Шу и Пепе — они наконец встретились лицом к лицу. Этот волнующий момент запечатлели камеры. Жених оказался очарован своей невестой, несмотря на все опасения. Эти краснокнижные кошки редко размножаются в неволе. Теперь главный вопрос: смогут ли они создать настоящую пару? Пепе приехала в зоопарк в конце января. Чтобы познакомиться с женихом, ей пришлось преодолеть более четырех тысяч километров — из Барнаула в Санкт-Петербург.

